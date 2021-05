Freizeit Das Strandbad Buochs-Ennetbürgen startet in die neue Saison Ab Samstag werden im Strandbad wieder Gäste begrüsst. Auf sie warten einige Neuerungen und verschiedene Events. Martin Uebelhart 07.05.2021, 16.58 Uhr

Soll sich wieder mit Besuchern füllen: das Strandbad Buochs-Ennetbürgen. Bild: PD

Am kommenden Samstag öffnet das Strandbad Buochs-Ennetbürgen seine Tore für die neue Saison. Und gleich bei den Toren begegnen die Badegäste einer Neuerung. «Wir haben den Eingangsbereich neu gestaltet», sagt der Buochser Gemeinderat und Präsident der Betriebskommission Herbert Würsch. Der Einlass erfolgt automatisch über ein Drehkreuz, wenn das Online-Eintrittsbillett oder Saisonkarte an einen Leser gehalten werden. Sämtliche Eintritte, ob einzeln oder im Abo, können online bezogen werden.

«Neu gemacht wurde auch die Aussenfassade, wo einheimische Künstler ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen», sagt Würsch weiter.

Erstmals findet eine Zeltnacht statt

Ab dem 8. Mai und von Anfang September bis zum Saisonschluss ist das Bad von 10 bis 19 Uhr geöffnet. In den Monaten Juni bis August dauert der Badespass täglich von 9 bis 21 Uhr. Ab 17 Uhr werde freier Eintritt gewährt, damit auch nach dem Feierabend ein Badespass verbunden mit einem Aufenthalt im Restaurant genossen werden könne, so Würsch. Aufgrund der Coronapandemie werde im Strandbad ein Schutzkonzept umgesetzt.

Künstler frischten die Aussenfassade auf. Bild: PD

Das Strandbad biete viel Abwechslung, ist Herbert Würsch überzeugt. Dazu gehörten Attraktionen wie der Sprungturm und das Floss aber auch das vor drei Jahren eingeweihte Kinderplanschbecken. Die Betriebskommission habe sich einen neuen Leitsatz gegeben, so Würsch. «Wir wollen in Zukunft die schönste und beliebteste Badi am Vierwaldstättersee sein.» Um diesem Ziel nachzuleben, würden auf die neue Saison hin neue Angebote ins Leben gerufen. Dazu gehörten etwa Yoga am Wasser oder die erste Zeltnacht, die vom 18. auf den 19. Juni stattfinden soll.

Deutlich weniger Eintritte wegen Corona

In der vergangenen Saison seien die Auswirkungen von Corona deutlich zu spüren gewesen, weiss Herbert Würsch. «Die Besucherzahl lag nicht so hoch wie in anderen Jahren, auch aufgrund der Schutzmassnahmen.» Rund 2000 bis 3000 Eintritte weniger seien es 2020 gewesen. In den Jahren zuvor hätten während der Saison bis zu 14'000 Personen das Strandbad besucht.

Für die neue Saison hatte die Betriebskommission einen neuen Bademeister gesucht. Eingestellt wurde Roger Graber, wie der jüngsten Ausgabe des Ennetbürger Gemeindemagazins zu entnehmen ist. Der neue Bademeister wohnt in Ennetbürgen, ist gelernter Maurer und seit drei Jahren Bademeister im Hallenbad Luzern. Mit seinem Team werde er für die Sicherheit, die Technik und für alle Badegäste da sein, so das Magazin weiter.