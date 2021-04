Freizeit Die Fischerei in Nidwalden boomt – 2020 wurden 30 Prozent mehr Patente verkauft Fischen ist ein coronakonformes Hobby. Zwischen 2019 und 2020 ist die Zahl der verkauften Patente in Nidwalden deutlich gestiegen. Trotzdem scheint der Bestand gesichert, wie ein Blick in die kantonale Fischzucht in Beckenried verrät. Anian Heierli 03.04.2021, 05.00 Uhr

Einen Fussballmatch im Stadion schauen, ins Ausland in die Ferien fliegen oder einfach entspannt ins Kino gehen. Vieles war im Pandemiejahr 2020 nicht oder nur beschränkt möglich. Schweizerinnen und Schweizer suchten deshalb gezwungenermassen Alternativen. Das zeigt sich nun in den neusten Zahlen der Abteilung Jagd und Fischerei des Kantons Nidwalden. So boomte das coronakonforme Hobby Fischen.

2020 wurden in Nidwalden insgesamt 833 Fischereipatente für den Vierwaldstättersee verkauft. Das sind deutlich mehr als in den Vorjahren. Zum Vergleich: 2019 waren es 640. Das entspricht also einer Zunahme von 30 Prozent in nur einem Jahr. «Fischen kann jeder für sich alleine», sagt Fabian Bieri, Leiter der Abteilung Jagd und Fischerei. «Man ist in der Natur, hat Platz und muss nicht in die grosse Menschenmasse.» Ob der Boom in diesem Jahr anhalte, könne er noch nicht sagen. Die Saison fange erst gerade an.

Fabian Bieri, Abteilungsleiter Jagd und Fischerei, vor den Aufzuchtbecken in Beckenried. In den Behältern neben ihm schwimmen verschieden grosse Forellen. Bild: Anian Heierli (30. März 2021)

Während der Anstieg bei den Jahrespatenten eher gering ausfiel, waren vor allem Kurzpatente sehr beliebt. Diese sind befristet für einen Monat gültig. 2019 lösten 83 Personen ein solches Kurzpatent. 2020 waren es mit 198 dann mehr als doppelt so viele. «Vermutlich ist das so, weil es für Kurzpatente keinen Sachkunde-Nachweis-Fischerei (SaNa) braucht», erklärt Bieri. Für den SaNa-Ausweis müsse man einen Kurs inklusive Prüfung absolvieren. Man muss Kenntnisse über Fische und die tiergerechte Ausübung erbringen.

Dunkelziffer wegen Freiangelrecht

Fischer, die den Ausweis nicht haben, dürfen in Nidwalden zwar ein Kurzpatent lösen. Doch sind sie gegenüber Kollegen mit Prüfung deutlich eingeschränkt. Etwa in Bezug auf die Methoden. Vermutlich war im Pandemiejahr der Trend aber noch grösser, als in den Zahlen ersichtlich. So gilt am Vierwaldstättersee das Freiangelrecht. Wer vom öffentlich zugänglichen Ufer aus mit einer Angelrute, einem einfachen Haken und einem natürlichen Köder fischt, braucht kein Patent und wird in der Statistik nicht erfasst.

Die kleinen Bach- und Seeforellen werden gemeinsam aufgezogen. In diesem Stadion sind die Tiere optisch nicht zu unterscheiden. Bild: Anian Heierli

Es drängt sich also die Frage auf, ob es überhaupt noch genügend Fische hat. «Ja», sagt Fabian Bieri. «Der Bestand ist gut. Wir machen im Zweijahresturnus ein Monitoring. Zudem sind wir in engem Kontakt mit den vier Berufsfischern im Kanton.» Auch diese seien mit dem Bestand mehr oder weniger zufrieden. Der Abteilungsleiter Jagd und Fischerei erklärt:

«Wir merken aber, dass die Anzahl und die Grösse der Tiere seit den 70er- und 80er-Jahren stark abgenommen hat.»

Zu tun hat das paradoxerweise mit dem sauberen Wasser. Damals gab es weniger Kläranlagen als heute. Biologische Abfälle flossen oft ungefiltert in den See, was zu einem Anstieg von Kleinstlebewesen führte. Und diese wiederum dienten den Fischen als Futter. Heute ist das Nahrungsangebot kleiner. Um den Bestand zu sichern, werden deshalb jährlich Jungfische aufgezogen und dann im See und in den Bächen ausgesetzt.

Auch ausgewachsene Seeforellen werden in Beckenried gehalten. Die Tiere sind zum Teil bis zu zehn Jahre alt und sorgen für den Nachwuchs. Bild: Anian Heierli

Bieri führt durch die kantonale Aufzuchtstation in Beckenried, in der auch der Kanton Obwalden eingemietet ist. «Die Felchen wurden vor rund einer Woche ausgesetzt», sagt er. Den Laich habe man im Dezember von den Berufsfischern erhalten. Der Zeitpunkt bis zum Schlüpfen der Jungfische lasse sich über die Temperatur ziemlich genau steuern. «Umso kälter das Wasser ist, umso länger dauert es.»

Auch die Seeforellen werden im Bach ausgesetzt

Noch immer in der Aufzuchtstation schwimmen die kleinen Forellen in verschiedenen Becken. Im Gegensatz zu den Felchen werden sie nicht unmittelbar nach dem Schlüpfen ausgesetzt, sondern erst, wenn sie eine gewisse Grösse erreicht haben. Deshalb erhalten sie regelmässig Futter. Bieri dazu:

«Sowohl die Bach- als auch die Seeforellen setzten wir später in Fliessgewässern aus.»

Er erklärt: «Auch die Seeforelle lebt zuerst im Bach. Sie wandert erst nach eineinhalb bis zwei Jahren in den See.» Bis es so weit ist, vergehen noch rund acht Wochen. Denn dann sollte die Schneeschmelze beendet sein.

Rasch wird klar, dass ihm die Tiere am Herzen liegen. Insofern würde er es auch gutheissen, wenn jeder künftige Fischer den SaNa-Ausweis macht. «Letztlich gewährleisten der Kurs und die Prüfung den sachgerechten Umgang mit Lebewesen.» Das Fischen ist für ihn aber eine sehr schöne Beschäftigung, da man sich in der Natur aufhält und der Alltagshektik entfliehen kann. Bieri begrüsst es deshalb, dass gerade wegen der Pandemie mehr Leute das Hobby für sich entdecken.