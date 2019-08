Urs Emmenegger verlässt das Restaurant Adler Hergiswil nach 24 Jahren. Petra Ochsner tritt seine Nachfolge per Januar 2020 an. Emmenegger wird weiterhin die Glasi-Bar und das Seelokal betreiben.

Frischer Wind im Glasi-Restaurant: Pächterwechsel im «Adler» Hergiswil

Petra Ochsner wird Urs Emmenegger bereits ab November tatkräftig unterstützen. (Bild: PD)

(pd/lil) Per Ende diesen Jahres verlässt Urs Emmenegger das Restaurant Adler in Hergiswil. Er bewirtete es 24 Jahre lang. Ab Januar 2020 übernimmt Petra Ochsner die Geschäftsführung. Momentan ist sie noch Betriebsleiterin des Landgasthof Kronen in Blatten.

Ochsner ist gebürtige Hergiswilerin und gelernte Köchin mit einem Hôtelière-Restauratrice-Diplom. Zuvor arbeitete die 33-jährige im Hotel Château Gütsch und im Hotel Krone in Sarnen.

Urs Emmenegger wird gemeinsam mit Frau und Tochter weiterhin die Glasi-Bar und das Seelokal betreiben.