Frohsinngesellschaft Stans Nidwaldner Fasnächtler lancieren gemeinsame Plakette für einen guten Zweck Wie so vieles fällt auch die Fasnacht ins Wasser. Für die Frohsinngesellschaft Stans ist das jedoch kein Grund, tatenlos zu sein. Zusammen mit den vier Zünften im Kanton Nidwalden sammelt sie mit einer Solidaritätsplakette Geld für einen guten Zweck. Kristina Gysi 22.12.2020, 17.00 Uhr

Objektiv betrachtet bringt die aktuelle Situation einen kleinen Vorteil: Nach wilden Festen in der Fasnachtszeit müssen nicht stundenlang Konfetti und Plastikbecher von den Strassen gekratzt werden.

Das war's dann aber auch schon. Denn dass die Fasnacht im 2021 ausbleibt, bedeutet einen grossen kulturellen und gesellschaftlichen Verlust. Auch in Nidwalden.

Fünf Zentimeter, die Grosses bewirken sollen

Für die Frohsinngesellschaft Stans ist das kein Grund, tatenlos die Saison verstreichen zu lassen und hoffnungsvoll die nächste abzuwarten. Die bald 170-jährige Fasnachtsgesellschaft mit rund 850 Mitgliedern hat sich für das kommende Jahr etwas einfallen lassen, das die Festlichkeiten gewiss nicht ersetzen kann, aber trotzdem der Allgemeinheit zugutekommt. Für zwanzig Franken wird den Käufern eine Solidaritätsplakette nach Hause geliefert. Das Metallstück hat zwar nur einen Durchmesser von fünf Zentimetern, soll aber Grosses bewirken.

Die Solidaritätsplakette vereint alle beteiligten Zünfte in einem Bild. Silvan Bucher / PD

Seinen Namen verdankt das Emblem dem wohltätigen Zweck, der dahintersteht. So wird der Frohsinn seinem Namen treu und ermöglicht benachteiligten und notleidenden Menschen Momente der Fröhlichkeit. Die Gewinne kommen nämlich nicht der Gesellschaft zugute, sondern unterstützen die Diakonie der Katholischen Kirche Nidwalden. «Diakonie» ist Griechisch und bedeutet so viel wie «Dienst am Menschen». Seit vielen Jahren setzt sich die Katholische Kirche so für Menschen in schwierigen Situationen ein. Im Krisenjahr 2020 gibt es einige von ihnen. Der Frohsinn Stans will helfen.

Keine Überzeugungsarbeit nötig

Das gemeinnützige Projekt kommt sogar so gut an, dass die Zünfte Beggo aus Beckenried, Chriesi aus Kehrsiten, Horner aus Stans und die Zunft Ennetbürgen auf eine eigene Plakette verzichten. Sie widmen sich nun gemeinsam dem Verkauf der Solidaritätsplakette. Dazu sei nicht einmal Überzeugungsarbeit nötig gewesen, wie Erich Helfenstein erzählt. Er ist Frohsinnvater 2020/21 und hatte den Einfall für die Plakette. «Die Idee, das Projekt gemeinsam zu machen, kam bei allen Zünften sehr gut an.» Zwar habe es eine gewisse Unsicherheit gegeben. Man fragte sich, ob das Projekt überhaupt rentiere und Anklang finde. «Am Ende haben dann aber alle mitgezogen», so der Fasnächtler erfreut.

Nicht nur bei den Fasnächtlern fand die Aktion Anklang. Auch Christen Beck möchte seinen Teil zum Solidaritätsprojekt beitragen. Er kreierte eine passende Schokoladenplakette. Beides wird in den Filialen von Christen Beck verkauft. Der zusätzliche Erlös fliesst ebenfalls in die Spendenaktion. Der offizielle Verkaufsstart von Plaketten und Schokolade ist Anfang Januar.

Stehen gemeinsam für das Solidaritätsprojekt ein (von links): Conny Helfenstein, Frohsinnvater Erich I. Helfenstein, Lena Helfenstein, Thomas Christen und Frohsinnpräsident Sören Schwitzky. Silvan Bucher / PD

Design stammt von der Tochter des aktuellen Frohsinnpaares

Die Solidaritätsplakette hat für Erich Helfenstein einen sehr persönlichen Aspekt. Das Design stammt von seiner Tochter, Lena Helfenstein. Die 20-Jährige hat eine Ausbildung zur Zeichnerin Fachrichtung Architektur abgeschlossen, absolvierte die Berufsmatura in Gestaltung und Kunst und besucht derzeit den Vorkurs der Hochschule für Gestaltung in Luzern. Später möchte sie Grafikdesign studieren. «Als mir mein Vater von seiner Idee erzählte, schlug ich vor, einen Entwurf zu machen», erzählt Lena Helfenstein.

Auf der Plakette sind nun alle Maskottchen der Zünfte gemeinsam abgebildet. «Das soll Zusammenhalt und Solidarität zum Ausdruck bringen», so Lena Helfenstein, «und ist in dieser Form ein Novum für Nidwalden.» Insgesamt einen Monat brauchte sie für das Design. «Der gezeichnete Entwurf sieht immer ein wenig anders aus als die fertige Plakette. Dank der grossartigen Arbeit des Plakettenherstellers bin ich mit dem Endergebnis sehr zufrieden.» Auch die Resonanz der anderen Zünfte sei durchweg positiv. Sie erzählt:

«Es sind alle sehr begeistert und ich erhalte sehr liebe Rückmeldungen.»

Ob die Fasnacht im 2022 stattfinden kann? Frohsinnvater Erich Helfenstein ist guter Dinge: «Die Aussichten auf die Saison in einem Jahr sind aktuell schwierig abzuschätzen, wir sind aber grundsätzlich positiv eingestellt.» Termine für interne Anlässe seien bereits festgelegt und die Räumlichkeiten gebucht. «Im 2022 kommt die fünfte Jahreszeit bestimmt wieder», meint Helfenstein zuversichtlich.