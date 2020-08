Fünf statt zehn Jahre für die nächsten beiden Abschnitte: Die Sanierung der Wiesenbergstrasse schreitet voran Die Sanierung der Strasse nach Wiesenberg ist ein langfristiges Projekt bis 2042. Für die Etappen 2 und 3 wird nun weniger Zeit eingeplant. 26.08.2020, 12.04 Uhr

(cza) Der Kanton Nidwalden saniert die Strasse von Dallenwil bis Wiesenberg auf einer Gesamtlänge von rund 5,3 Kilometern. Das Projekt wird in mehreren Etappen zwischen 2017 und – stand heute – 2042 umgesetzt. Wie die kantonale Baudirektion mitteilt, wird der erste Bauabschnitt voraussichtlich Ende September fertiggestellt. Dieser erstreckt sich über rund 1,5 Kilometern von der Lourdesgrotte bis zum Fulplattencheer.

Am Dienstagabend hat die Baudirektion in Dallenwil an einer öffentlichen Informationsveranstaltung über den Fortschritt und das weitere Vorgehen orientiert. Das Fazit der ersten vier Jahren Bauzeit fällt positiv aus. «Das Verkehrsregime mit den Sperrzeiten sowie Durchfahrtsmöglichkeiten am Mittag und Abend hat sich bewährt und wird von der Bevölkerung akzeptiert», stellt Baudirektor Josef Niederberger fest. Gebaut wird jeweils zwischen Mitte Mai und Ende Oktober.

Die Wiesenbergstrasse von Dallenwil bis zur Kantonsgrenze Obwalden beim Ächerlipass erschliesst die Weiler Wirzweli und Wiesenberg sowie diverse Höfe, Forst- und Gewerbebetriebe. PD

Parallel zum Abschluss der ersten Etappe startet demnächst die öffentliche Auflage des Projekts für die nächsten beiden Abschnitte, vom Fulplattencheer bis Wiesenberg. Dafür wurden ursprünglich zehn Jahre eingeplant. «Statt einer Bauzeit von zehn Jahren werden die Arbeiten voraussichtlich nur fünf Jahre dauern», sagt Baudirektor Niederberger. Diverse Optimierungen an der Baustelle machen den strafferen Zeitplan möglich. Die Baukosten für Abschnitt 2 und 3 werden mit 11,4 Millionen Franken veranschlagt und liegen deutlich unter dem ursprünglich geschätzten Aufwand von 15 Millionen Franken.

Das Bauprojekt wird ab 2. September 2020 während einem Monat öffentlich aufgelegt. Die Projektgenehmigung durch den Regierungsrat und die Zustimmung zum Objektkredit durch den Landrat werden bis Februar 2021 angestrebt. Über den Jahreswechsel hinweg findet das Submissionsverfahren für die bevorstehenden Arbeiten statt. Verläuft alles planmässig, starten die Baumeisterarbeiten im Mai 2021. Die Sanierung der beiden Abschnitte soll 2025 abgeschlossen werden. Danach folgt noch das Teilstück von Wiesenberg bis zum Abzweiger Richtung Wirzweli.