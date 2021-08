Die Sanierung der Wiesenbergbahn kostet eine Million Franken

Für eine Million Franken Die Sanierung der Wiesenbergbahn ist gesichert Bei der ordentlichen Generalversammlung der Wiesenbergbahn stimmten die Genossenschafterinnen und Genossenschafter einem Kreditbegehren zu. Franz Niederberger 29.08.2021, 18.20 Uhr

Dass die Gästezahlen mit 14'300 so tief lagen wie schon lange nicht mehr – rund 20 Prozent unter dem Vorjahr – war nicht nur der Coronapandemie zuzuschreiben, wie Präsident Hermann Gut im Jahresbericht der Wiesenbergbahn festhielt. Verschiedene Probleme mit der Technik hielten die Technischen Betriebsleiter auf Trab. Dies war am vergangenen Freitag in der Mehrzweckanlage Steini in Dallenwil zu erfahren. Niklaus Reinhard, Chef der Baukommission, orientierte über den Stand der aktuellen Abklärungen.