Fürigen: Schauspielerin Jasmine Imboden zog es nach London

Fürigen Kaum Rollen für Menschen mit gemischter Herkunft: Nidwaldner Schauspielerin über die Schwierigkeiten in der Schweizer Unterhaltungsbranche Jasmine Imboden verliess den Kanton Nidwalden vor sieben Jahren, um Schauspielerin zu werden. Nun erzählt sie von einem verlorenen Traum, von «Rainbow-Washing» im Werbebusiness und von ihrer Liebe zur Schweiz. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 16.10.2021, 05.00 Uhr

Jasmine Imboden scheint wie jemand, der weiss, was sie will. Und sie ist bereit, dafür zu kämpfen. Die 31-Jährige meldet sich aus ihrer Wohnung in London, wo sie seit drei Jahren lebt. Ihr Geld verdient sie mit dem Schauspielern, nach einem langen und harten Weg kann sie heute davon leben. Von Fürigen nach London, dazwischen drei Jahre in Amerika. Imboden hat einiges zu erzählen.

Jasmine Imboden in ihrer Heimat Fürigen. Bild: PD

Es begann alles mit dem Ende eines Traums. Viele Jahre spielte die Nidwaldnerin zusammen mit ihrer besten Freundin Ramona Bachmann in der Schweizer Nationalmannschaft Fussball. Zudem absolvierte sie das Sport-KV. Nach etlichen Verletzungen musste sich Imboden jedoch eingestehen, dass Aufwand und Ertrag im Frauenfussball für sie nicht stimmen. Sie hängte die Fussballschuhe an den Nagel. «Damals verfiel ich in eine depressive Phase, wusste nicht, wie weiter», erzählt sie.

Imboden begann, viele Filme und Serien zu schauen, ein versuchter Rückzug aus der Realität. Doch dann verschaffte ihr der Streifen «Hunger Games» einen Lichtblick. «Schon als Kind konnte ich mir vorstellen, Schauspielerin zu werden, und nach diesem Film war mir klar, dass ich es versuchen will.» Imboden bewarb sich für die erste amerikanische Schauspielschule, die ihr Google vorschlug. Imboden erzählt:

«Ich wurde an ein Casting in London eingeladen und ging hin, ohne jemandem etwas davon zu sagen.»

Ein Monat später fiel der Entscheid: Die «American Academy of Dramatic Arts» nahm sie an. «Innert drei Monaten kündigte ich meinen Job, verkaufte mein Auto und zog im Sommer 2014 nach Los Angeles.» Eine Entscheidung, die sie bis heute nie bereut hat.

Dunkler Teint mit Nidwaldner Dialekt überfordert viele

Nach ihrer zweijährigen Ausbildung und mit dem Verfall ihres Visums stellte sich Imboden die nächste Frage: Visum verlängern oder zurück in die Schweiz? Sie entschied sich für die Heimat. Doch ihre Ausbildung brachte nicht den gewünschten Erfolg.

«In Amerika konnte ich täglich ein bis zwei Castings besuchen. In der Schweiz wurde ich während etwa eines halben Jahrs zu keinem eingeladen.»

Den markanten Unterschied erklärt sich Imboden mit den verschiedenen Bedürfnissen der nationalen Kundschaft. In Amerika sei mehr Diversität gefragt, während es in der Schweiz kaum Rollen für Menschen mit gemischter Herkunft gibt. Ihre Mutter stammt aus Kenia, ihr Vater ist Schweizer. «Für die meisten Menschen in der Schweiz bin ich aber einfach schwarz», so Imboden. Der dunkle Teint zusammen mit dem breiten Nidwaldner Dialekt überfordere manche. «Das Bild passt für viele einfach nicht.»

Da ihre Karriere in der Schweiz an Fahrt verlor, entschied sich Imboden, in eine Filmmetropole zu ziehen. «Ramona wohnte damals in London und so kam ich hierher», erzählt sie. Eine Zeitlang wohnte sie bei ihrer besten Freundin und endlich kam der gewünschte Aufschwung. Mittlerweile zählt Imboden über 30 Werbespots, sechs Musikvideos und den Gastauftritt in einer Amazon-Serie zu ihren Erfolgen. Brauchte sie in den ersten Jahren nach ihrer Ausbildung noch ein zweites finanzielles Standbein, reicht das Geld heute für ihren Lebensunterhalt. Auch die Aufträge aus der Schweiz nehmen seit letztem Sommer zu.

«Durch die ‹Black Lives Matter›-Bewegung ist das Interesse an meinem Typ merklich gestiegen.»

Dasselbe im Bereich der Sexualität: Imboden ist pansexuell, auch «queer» genannt, und werde durch die aktuelle LGBTQ-Bewegung häufiger für Spots angefragt. Ein zwiespältiges Thema, wie sie findet.

«Man weiss halt meist nicht, ob der Arbeitgeber tatsächlich dahintersteht oder einfach zu Marketingzwecken ‹queere› Menschen castet.»

Ob also sogenanntes «Rainbow-Washing» betrieben wird. Sicher sein könne man sich hier wohl nie, doch letztendlich sind auch diese Aufträge solche, die Imboden weiterbringen können. An jeden Strohhalm klammern würde sich Imboden aber nicht. «Ich habe auch schon Aufträge abgelehnt», sagt sie. «Für Pelzwaren oder für Firmen, die gegen Menschenrechte verstossen, würde ich nie vor die Kamera stehen.»

Jasmine Imboden vor einem Londoner Bus, der ihr Gesicht trägt. Bild: PD

Dank der steigenden Anfragen aus der Schweiz konnte Imboden ihre Familie während des letzten Jahres häufiger besuchen. Sie vermisst Nidwalden. Sie sagt:

«Die Natur, das Wasser, die frische Luft und die Ruhe. Nur zu Hause kann ich richtig abschalten.»

Und sie ergänzt: «Wenn ich nach einem Besuch in Fürigen wieder nach London gehe, besteht mein Gepäck hauptsächlich aus Schweizer Käse und Schokolade.» Zudem seien die Leute in der Schweiz gemütlicher: «Hier in London ist alles sehr schnelllebig, jeder ist immer auf Zack.»

Auf der anderen Seite stehe aber die grössere Verschlossenheit vieler Schweizer: «Wenn ich mit meiner Freundin händchenhaltend durch London laufe und wir uns in der Öffentlichkeit küssen, juckt das keinen.» Als sie ihre Partnerin vor einigen Wochen jedoch mit nach Nidwalden nahm, war diese Unbeschwertheit verschwunden.

«Eigentlich sollte es einem ja egal sein, aber man überlegt sich dann trotzdem zweimal, ob man jetzt öffentlich zärtlich sein will.»

Etwas, das sich in den kommenden Jahren hoffentlich legen wird, wie Imboden hofft. Ihr Wunsch ist es, sich in der Schweiz eine Basis aufbauen zu können, hier zu leben und für einzelne Aufträge ins Ausland zu reisen. Dafür reicht die Anzahl Jobs, die sie aktuell in der Schweiz erhält, jedoch nicht. Doch Imboden weiss: Geduld und Ehrgeiz zahlen sich aus. Und mit viel Können und etwas Glück könnte sie auch den Weg von London zurück nach Fürigen finden.