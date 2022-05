Fussball Die Barrage gegen den FC Schaffhausen war ein Krampf – aber es ist geschafft Der FC Luzern gewinnt das Barrage-Rückspiel gegen den FC Schaffhausen 2:0 (1:0) und bleibt in der Super League. Turi Bucher 1 Kommentar 29.05.2022, 21.40 Uhr

Marius Müller bejubelt den Ligaerhalt mit den Fans Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Luzern, 29. Mai 2022)

Die Innerschweiz, Luzern und sein FCL werden auch in der nächsten Saison ab Juli Schweizer Fussball auf höchstem Niveau erleben: Nachdem der Auf-/Abstiegskampf gegen den FC Schaffhausen im Hinspiel auswärts nur ein 2:2 gebracht hatte, konnte der FCL das Rückspiel am Sonntag im ausverkauften heimischen Stadion mit 2:0 (1:0) gewinnen und spielt deshalb weiterhin in der Super League.

Der FC Luzern hat sich den Verbleib in der obersten Schweizer Liga zweifelsfrei verdient. Mit einer alles in allem richtig starken zweiten Saisonhälfte und mit einem charakterstarken Auftritt im gestrigen Barragerückspiel. Aber: Es war auch am Sonntag ein Zittern, ein Bangen bis zum Schluss, eigentlich bis zur letzten Spielsekunde. Die Luzerner holten sich den Ligaverbleib mit Kampf und Krampf, nicht wirklich mit Klasse. «Der Ligaerhalt lag auf Messers Schneide, alles war viel knapper, als wir es selber wollten», ordnete FCL-Trainer Mario Frick die beiden Duelle gegen den FC Schaffhausen, gegen den Zweitplatzierten der Challenge League, ein.

Wieder bringt ein Schulz-Penalty die FCL-Führung

Mit Kampf, Krampf oder Klasse – was soll’s, in den nächsten Tagen wird niemand mehr danach fragen, wie es der FCL geschafft hat. Was zählt, ist: Luzern hat es geschafft, hat diese enttäuschende, deprimierende Saison mit einem Highlight, mit einem bedeutenden Erfolg, mit dem so wichtigen Ligaerhalt beendet.

Marvin Schulz bejubelt das 1:0 Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Luzern, 29. Mai 2022)

Luzern ging wie schon am Auffahrtsdonnerstag dank eines Penaltytreffers von Marvin Schulz (verlässt den FCL) in Führung. Ardon Jashari hatte von links nach rechts auf Mohamed Dräger geflankt – dessen Flankenball wurde dann von Bujar Likas Hand gestoppt. Ein vertretbarer Elfmeterentscheid, welcher das Heimteam in der 19. Minute in Führung brachte.

Das Spiel lebte in der Folge nicht von der spielerischen Substanz, vielmehr von der Spannung, der Dramatik, den Emotionen auf beiden Seiten auch. Am Schluss standen nicht weniger als elf Verwarnungen zu Buche, zwei davon gingen in Richtung Luzerner Ersatzbank (Goalietrainer und Ersatzgoalie), total fünf wurden wegen Reklamierens ausgesprochen.

Schaffhausen kämpfte bis zur letzten Sekunde

Schaffhausen, das Team des Trainergespanns Martin Andermatt/Hakan Yakin, kam zwar nicht mehr ganz auf so hohe Touren wie im ersten Duell. Aber es war nach Filip Ugrinics feiner 2:0-Einzelleistung in der 70. Minute überhaupt nicht so, dass sich die Nordschweizer geschlagen gegeben hätten. Es brauchte in der Schlussphase noch die eine und andere Parade von Torhüter Marius Müller, damit der Sieg und der Klassenerhalt gesichert waren. «Mein Team verdient für das, was es gezeigt hat, Respekt. Aber zu einem Sieg braucht es Tore, und da waren wir diesmal zu wenig zielstrebig», analysierte Gästecoach Martin Andermatt.

Schaffhausen reklamierte in der 84. Minute noch ein Luzerner Handsvergehen im Strafraum beziehungsweise einen Penalty, doch der Spielleiter verwies bei Verteidiger Marco Burchs unglücklicher Intervention aufs Handsreglement und auf seine Kollegen im VAR-Studio, die offenbar derselben Meinung waren: kein Strafstoss.

In der 94. Minute und zwei weitere Müller-Paraden später ertönte der für den FC Luzern erlösende Schlusspfiff. Mario Frick, der auch nächste Saison Luzern-Trainer sein wird, sagte nach der Rettung: «Nach dem Aufstieg mit Vaduz ist dies für mich persönlich die zweite Barrage, die ich gewinnen konnte. Das macht mich stolz.» Frick hatte zuletzt wegen des drohenden Abstiegs und aus Sorge um den Ligaerhalt diverse schlaflose Nächte erlebt. «Diesmal ist es anders. Diesmal ist es eine schlaflose Nacht, weil ich ganz einfach nicht schlafen will», sagte Frick strahlend und gut gelaunt.

Das Luzerner Stadion war unterdessen, sonntags um 18.30 Uhr, zur Partyzone geworden. Mit dem sportlichen Fazit: FCL = Super League!

Die Mannschaft feiert mit den Fans den Ligaerhalt Bild: Marc Schumacher / freshfocus (Luzern, 29. Mai 2022)

«Ein Stein vom Herzen gefallen» Während die Spieler sich noch vor der Fankurve feiern liessen, stellte sich FCL-Präsident Stefan Wolf als erster Protagonist seines Verein vor die wartenden Journalisten. Der 51-jährige Ex-Profi sprach von der enormen Anspannung, die er vor diesem alles entscheidenden Barrage-Spiel verspürte. «Ein Stein ist mir danach vom Herzen gefallen», sagte er. Es soll sich gar um einen Felsen gehandelt haben, fand er. Heute vor 30 Jahren war Wolf als Spieler mit dem FCL abgestiegen: Am 30. Mai 1992 verlor die Mannschaft von Friedel Rausch im letzten Match der Auf-/Abstiegsrunde 1:2 in Grenchen und musste runter in die Nationalliga B. Eine Woche später wurde der FCL Cup-Sieger (3:1 n.V. im Final gegen Lugano), aber die Relegation schmerzte. Für Wolf als Präsident wäre der Abstieg ein Jahr nach dem Cup-Sieg eine sportliche Katastrophe gewesen. Mit dem 2:0-Heimsieg über Schaffhausen wurde der Fall in die Challenge League abgewendet. Der Klubchef dankte den Anhängern: «Sie haben uns sehr geholfen, uns immer unterstützt. Es hat kaum einmal ein Pfiff gegeben im Stadion, dass war wohl ausschlaggebend», meinte Wolf. Lobende Worte fürs Publikum hatte auch Pascal Schürpf: «Obwohl wir in der Vorrunde teilweise ganz schlechte Leistungen ablieferten, sind die Zuschauer immer hinter uns gestanden.» Gar vom «Next Level» sprach Torhüter Marius Müller in Sachen Fan-Unterstützung. «Einen solchen Support wie nach dem 2:2 in Schaffhausen hatte ich nicht einmal in Kaiserslautern erlebt.» (dw)

FCL-Reaktionen im Video

Marius Müller im Interview

Marius Müller im Interview Video: PilatusToday

Pascal Schürpf im Interview:

Pascal Schürpf im Interview Video: PilatusToday

Ardon Jashari im Interview:

Ardon Jashari im Interview Video: PilatusToday

Fan-Reaktionen im Video

Die FCL Choreo vor dem Spiel Video: LZ

