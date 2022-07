Fussball FC Stans startet mit neuem Trainerduo in die 3. Liga Nachdem Christopher Pithan das Traineramt in der Rückrunde der vergangenen Saison interimsweise übernommen hatte, bekommt er nun Unterstützung durch Moreno Villiger. 10.07.2022, 00.20 Uhr

Am Montag startet der FC Stans mit seinem neuen Trainerduo in die Vorbereitung auf eine spannende Saison in der 3. Liga. Nachdem Christopher Pithan das Traineramt in der Rückrunde der vergangenen Saison interimsweise übernommen hatte, bekommt er nun Unterstützung durch Moreno Villiger. Die beiden führen das Amt des Haupttrainers in einer Co-Leitung aus.