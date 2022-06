Ton’s Asian Soulfood eröffnet in Stansstad

Gastronomie Neue Lokalität mitten in Stansstad: Eine Hergiswilerin und ein Thailänder sorgen für Gaumenfreuden aus der asiatischen Küche Im «Ton’s Asian Soulfood» erfreuen sich die Gäste neu über beste Gerichte aus asiatischen Ländern. Während Chefkoch Ton für die Kulinarik besorgt ist, ist Carmen Poli ganz die Gastgeberin. Irene Infanger Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Am Donnerstag, 2. Juni 2022, öffnete das neue Restaurant in Stansstad offiziell seine Türen. Bild: Irene Infanger (Stansstad, 31. Mai 2022)

Kokosnussmilchsuppe verfeinert mit Zitronengras und Pilzen, ein rassiger Glasnudelsalat und aromatische Satay-Spiesse bis hin zu einer Auswahl an verschiedenen Curry-Gerichten von ein bisschen bis sehr scharf: Asiatische Essensdüfte ziehen in diesen Tagen durch Stansstad. Zwischen dem Hotel Winkelried und dem Hotel Rössli hat ein neues Restaurant Quartier bezogen. «Ton’s Asian Soulfood» heisst die neue Lokalität, benannt nach seinem Chefkoch. Ton – sein eigentlicher Name lautet Chamkrom Wutthikan – bereitet seit gut 20 Jahren asiatische Gerichte in Schweizer Gastronomiebetrieben zu. So arbeitete der thailändische Koch zuletzt im Hess-Asia-Restaurant in Engelberg. Gemeinsam mit seinem damaligen Team bestehend aus Sokulthea und Markus bietet Ton seit dem 2. Juni nun hochstehende asiatische Kost in Nidwalden an. Mit einem Mix der besten Gerichte aus Vietnam, China, Kambodscha und Thailand, verfeinert mit eigenen Ideen, will Ton seine Gäste überzeugen. Die Authentizität eines jeden Gerichts ist ihm dabei wichtig, wie er im Gespräch mit dieser Zeitung sagt. Ton scheint jedoch kein Mann vieler Worte zu sein, zieht sich schnell in den Hintergrund zurück, wo er weitere feine Köstlichkeiten zubereitet.

Klare Aufgabenteilung im kleinen Restaurant-Team

Die Gastgeber im neu eröffneten Restaurant Ton's Asian Soulfood (von links): Chefkoch Ton und Sous-Chefin Sokulthea sowie Geschäftsführerin Carmen Poli. Bild: Irene Infanger (Stansstad, 31. Mai 2022)

«Ton und ich ergänzen uns perfekt. Er weiss, wie kochen und ich kenne die Leute und unterhalte sie»,

fasst die Gastgeberin Carmen Poli zusammen. Die Hergiswilerin agiert als Geschäftsführerin, kennt Land und Leute, ist in der Region aufgewachsen und verankert – und obendrein diplomierte Hotelière. «Solch ein Betrieb war schon immer mein Traum», sagt die 60-Jährige. Als sie fast nicht mehr daran glaubte, wurde der Traum wahr – ziemlich plötzlich. «Mitte März sprach mich Toni Bucher an, dass er jemanden suche. Am 1. April habe ich den Vertrag unterschrieben», sagt die neue Gastgeberin lachend. Trotz der kurzen Zeit harmoniere das Team, das im Service ergänzt wird mit Marisa und Gilbert. «Von Anfang an waren wir ein eingespieltes Team und haben viel Spass zusammen», erklärt Poli und windet insbesondere den Projektverantwortlichen ein Kränzchen.

«Wir durften uns immer miteinbringen und insbesondere in der Gestaltung des Restaurants wurden unsere fachbezogenen Vorschläge auch umgesetzt.»

Asiatische Küche soll in der Region erhalten bleiben

Ideengebend und für die Umsetzung und Finanzierung zuständig zeigte sich ein Team rund um Toni Bucher. Er war es, der den thailändischen Koch Ton vor zwei Jahren gemeinsam mit anderen Involvierten nach Engelberg holte. Dass der asiatische Koch nicht mehr in Engelberg arbeitet, habe nichts mit der Qualität seiner Küche zu tun, betont Bucher: «Das Essen ist sehr gut angekommen.» Ende letzten Jahres übernahm jedoch mit Giuseppe Amplo ein neuer Pächter den Betrieb und brachte eigene Mitarbeitende mit.

«Ich mag Ton und seine Küche und wollte verhindern, dass er unsere Region verlässt»,

sagt Toni Bucher. Kurzerhand mietete sich der ehemalige CEO und Verwaltungsratspräsident der Baufirma Eberli Sarnen AG am Dorfplatz in Stansstad ein und setzte mit Hilfe der Luzerner Gastrounternehmerin Julia Schwöbel (Rathaus Brauerei und Stadtkeller Luzern) und dem Luzerner Architekten Iwan Bühler das neue Restaurant um.

Das Restaurant bietet innen 47 Plätze sowie 48 weitere im Aussenbereich. Bild: Irene Infanger (Stansstad, 1. Juni 2022)

Dass die asiatische Ausrichtung in Stansstad Erfolg bringen wird, ist er überzeugt. «Mit dem Ende des chinesischen Lokals Mr. Ooi in Hergiswil ist ein beliebtes Angebot weggefallen», sagt Toni Bucher. Er glaubt deshalb, dass das Restaurant Ton’s Asian Soulfood mit besten Gerichten aus verschiedenen asiatischen Ländern gut ankommen wird.

Ein Treffpunkt ohne Berührungsängste

Mittwoch bis Sonntag ist die neue Lokalität jeweils geöffnet, wobei den ganzen Tag warme Gerichte serviert werden. «Egal ob nach einer ausgedehnten Wanderung oder nach einem langen Arbeitstag: Bei uns erhält jeder Gast zu jeder Zeit etwas Warmes», erklärt Gastgeberin Carmen Poli. Deshalb werde auch nachmittags eine kleine Karte angeboten. Eine Auswahl kleiner Häppchen ergänze sich zudem perfekt zum Apéro. «Ungezwungen und herzlich soll es bei uns sein», betont die Gastgeberin, «denn wir sind alle mit Herzblut dabei.» Sie blickt zuversichtlich auf den Start, Bauchweh bereitet ihr einzig, dass wegen Lieferverzögerung vor allem das Equipment noch nicht vollständig ist.

«Es ist noch nicht alles perfekt. Das bekümmert mich ein wenig. Wir machen jedoch alles, dass der Besuch dennoch perfekt wird – ganz nach dem Motto ‹Der Gast ist König›.»

Mitten in Stansstad direkt neben dem Hotelrestaurant Rössli befindet sich neu das Restaurant Ton's Asian Soulfood. Bild: Irene Infanger (Stansstad, 31. Mai 2022)

