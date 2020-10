Gemeinde Engelberg rechnet 2021 mit einem Defizit Weniger Steuereinnahmen und höhere Zahlungen in den Finanzausgleich führen zu roten Zahlen im Budget. Martin Uebelhart 05.10.2020, 19.36 Uhr

Zum ersten Mal seit vielen Jahren rechnet die Gemeinde Engelberg in der Erfolgsrechnung wieder mit einem Minus. Das schreibt der Einwohnergemeinderat in der jüngsten Gemeinde-Info. Er hat das Engelberger Budget kürzlich zuhanden der Talgemeinde am 24. November verabschiedet. Bei Ausgaben von gut 28,4 Millionen Franken beträgt das Defizit 708'400 Franken. Der Personalaufwand sowie der Sach- und Betriebsaufwand hätten im Vergleich zu den vergangenen Jahren stabil gehalten und teilweise reduziert werden können. Hingegen müsse die Gemeinde ein starkes Wachstum des Transferaufwands in Kauf nehmen. «Insbesondere die Beiträge Engelbergs an den Finanzausgleich sind grosse Posten», sagt Statthalter und Finanzchef Seppi Hainbuchner. 1,7 Millionen Franken zahlt die Gemeinde in den innerkantonalen Ausgleich, 900’000 Franken fliessen als Beitrag an den Kanton für den NFA auf schweizerischer Ebene. Seit diesem Jahr müssen sich die Obwaldner Gemeinden aufgrund eines Kantonsratsbeschlusses daran ebenfalls beteiligen.