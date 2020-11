Gemeindeversammlung Die Schulgemeinde in Emmetten ist bald Geschichte An der Gemeindeversammlung in Emmetten wurde über die Zusammenlegung der politischen Gemeinde und der Schulgemeinde abgestimmt. Zu angeregten Diskussionen führte auch die Parkplatzbewirtschaftung. Franz Niederberger 27.11.2020, 16.26 Uhr

Als «gut fundiert» betitelte Gemeindepräsident Anton Mathis den Antrag eines Budgetkredites in der Höhe von 45'000 Franken für die Zusammenführung der Schulgemeinde mit der Politischen Gemeinde Emmetten an der Gemeindeversammlung am 26. November. Das Hauptargument war die Tatsache, dass die Vergangenheit immer wieder die Schwierigkeit aufgezeigt hat, Personen für die Exekutive zu begeistern. Dies stellten in den vergangenen Monaten und Jahren auch die aktuellen Ratsmitglieder fest. Das Tagesgeschäft engagierte sie stark und sie mussten zeitlich einen grossen Aufwand leisten. Grund dafür waren fehlende personelle Ressourcen auf der Verwaltung.