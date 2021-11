Gemeindeversammlung Ennetmoos beschliesst tiefere Steuern

Gemeindeversammlung Ennetmooser gönnen sich ein Steuergeschenk Die gute Finanzlage erlaubt eine Steuerreduktion und ein Steuergeschenk. Für Kritik sorgten die immer höheren Bildungskosten aus Stans. Richard Greuter 28.11.2021, 19.02 Uhr

An der ordentlichen Herbstversammlung konnten die Stimmberechtigten Gemeindebürger über eine Steuerreduktion und ein Steuergeschenk abstimmen. Bild: Richard Greuter (Ennetmoos,

26. November 2021)

Die Herbstversammlung der Gemeinde Ennetmoos war auch schon besser besucht. Rund 40 Stimmberechtigte fanden am Freitag den Weg in die Mehrzweckhalle in St.Jakob. In Ennetmoos grassiert derzeit das Coronavirus, und das veranlasste wohl einige dazu, zu Hause zu bleiben. Gesundheitliche Absenzen verzeichnete auch der Gemeinde- und der Kirchenrat.