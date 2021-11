Stans stimmt an Gemeindeversammlung über Strassenprojekt ab

Gemeindeversammlung In Stans steht das nächste Strassenprojekt an Der Gemeinderat will das Quartier der Brisen-, Niderberg- und Tottikonstrasse an die Hand nehmen. Und dabei mehr als nur den Belag sanieren. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 10.11.2021, 05.00 Uhr

Die Verzweigung Brisenstrasse/Tottikonstrasse. In diesem Gebiet will die Gemeinde die Strassen sanieren. Bild: Matthias Piazza (Stans, 29. Oktober 2021)

Risse, Deformationen und Belagsflicke, beschädigte Strassenabschlüsse und Grenzmauern, Wasser, das schlecht abfliesst: Die Brisen-, Niderberg- und Tottikonstrasse Mitte sind in einem schlechten Zustand. Doch nicht nur der Strassenzustand macht dem Gemeinderat Stans Sorgen. Auch die Strassenlampen sind nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Und im Bereich der Brisen- und Niderbergstrasse gab es in der Vergangenheit immer wieder Leitungsbrüche. Und das Regenwasser versickert einfach im Untergrund oder fliesst in die Mischwasserleitung. Beide Systeme sind heute nicht mehr zulässig.

Mit einem sogenannten integralen Infrastrukturprojekt will der Gemeinderat das Quartier wieder auf Vordermann bringen. So soll der Strassenbelag ersetzt werden. Bei den Einmündungen der Brisen- und der Niderbergstrasse in die Buochserstrasse soll die Verkehrssicherheit dank besserer Sichtverhältnisse verbessert und die Trottoirüberfahrten neu ausgebildet werden. Fussgänger haben dort gegenüber Autofahrern dann Vortritt. Die Ausleuchtung soll verbessert werden, mit stromsparenden Lampen. Alte Wasserleitungen würden ersetzt. Das neue Entwässerungskonzept sieht eine Teilversickerung mittels Rasengittersteinen vor.

Damit die Baumaschinen auffahren können, müssen die Stanser an der nächsten Gemeindeversammlung vom 24. November vier separaten Baukrediten zustimmen: Jenem für die Verkehrsflächen (590'000 Franken), die Beleuchtung (320'000 Franken), das Trinkwasser (520'000 Franken) und Abwasser (660'000 Franken). An den Kosten von 590'000 Franken für die Strassensanierung müssen die Anwohner mit 90'000 Franken (Brisenstrasse) und 65'000 Franken (Niderbergstrasse) beteiligen, da es sich um Privatstrassen handelt.

Schaffen alle vier Bruttokredite mit einer Gesamtsumme von 2,1 Millionen Franken die Hürde an der Gemeindeversammlung, laufen im nächsten Frühling die Hauptarbeiten. Im Herbst 2023 soll dann noch der Deckbelag eingebaut werden.

Einem anderen integralen Projekt stimmten die Stanser diesen Frühling an der Urne zu. Für 8,2 Millionen Franken wird in den Quartieren Eichli, Milchbrunnenstrasse, Kohlgraben und Spichermatt Strasse, Beleuchtung und Leitung erneuert.

Die unterschiedlich hohen Kosten begründet Gemeindepräsident Lukas Arnold mit den verschieden grossen Flächen der beiden Perimeter. Und weil die einzelnen Teilprojekte günstiger als 2 Millionen Franken sind, darf es an der Gemeindeversammlung behandelt werden. «Beiden Projekten ist gemeinsam, dass sich die Dauer der Einschränkungen und Lärmimmissionen auf ein Minimum beschränkt, wenn sämtliche Arbeiten an und neben den Strassen im selben Zug gemacht werden», hält Lukas Arnold fest.

Pestalozzi-Turnhalle soll saniert werden

In einem schlechten Zustand: Die Turnhalle des Pestalozzi-Schulhauses. Bild: PD (Stans, 22. September 2021)

Ein weiteres Traktandum betrifft das Schulzentrum Pestalozzi, genauer gesagt die Turnhalle. Die muss nach Einschätzung des Gemeinderates dringend saniert werden. Der Boden hat Risse, der Sportbelag ist abgenutzt und nicht mehr rutschfest. Die Geräteverankerungen und -aufhängungen entsprechen nicht mehr den heutigen Standards. Auch sind Erdbebenertüchtigungsmassnahmen notwendig. Für 623'000 Franken sollen unter anderem Turnhallenboden, Deckenbeleuchtung, Uhr und Lautsprecheranlage erneuert werden.

Zwar ist der Gemeinderat schon 2014 zum Schluss gekommen, dass eine Sanierung des ganzen Schulhauses mit Baujahr 1970 unumgänglich ist, da die Gebäude und deren Einrichtungen das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. «Neben dem Neubau des Pflegewohnhauses Mettenweg würde eine gleichzeitige Sanierung des ganzen Schulhauses finanziell und aufgrund der personellen Ressourcen nicht drin liegen», begründet er das Vorgehen. Dies soll ab 2025 an die Hand genommen werden.

Zudem sollen 4278 Quadratmeter von der Landwirtschafts- in die Zone für öffentliche Zwecke umgezont werden. Dies ist Voraussetzung, dass die Stiftung Weidli eine neue Werkstätte auf dem Areal Milchbrunnen erstellen kann, neben der bestehenden Infrastruktur der Stiftung Weidli, welche erwachsenen Menschen mit geistigen und mehrfachen Beeinträchtigungen unterschiedliche Wohnformen, Arbeitsplätze und eine Tagesstätte an. Aktuell seien die geschützten Arbeitsplätze auf verschiedene Standorte mit ungünstigen Raumaufteilungen und ungenügenden Lagerflächen verteilt, was die arbeitstherapeutische Begleitung erschwere und Prozessoptimierungen behinderte, heisst es in der Botschaft.

Für 250'000 Franken will der Gemeinderat zudem die Parzelle mit dem Veloparkplatz neben der Postautohaltestelle beim Bahnhof kaufen, die der Post gehört. «Dies schafft die Voraussetzung, um den gesamten Platz neu zu gestalten.» Der Gemeinderat rechnet damit, dass er bereits an der Herbst-Gemeindeversammlung in einem Jahr ein integrales Instandsetzungsprojekt für den Bahnhofplatz und eine gleichzeitige Aufwertung der Begegnungszone abgestimmt werden kann.

Veloweglücke zwischen Aemättlihof und Paracelsusweg

Der Bahnübergang beim Aemättlihof/Paracelsusweg. Er soll auch für Velos befahrbar sein, fordern Bürger. Bild: Matthias Piazza (Stans 29. Oktober 2021)

Mit einer allgemeinen Anregung wollen Astrid von Büren und weitere Bürgerinnen und Bürger den Gemeinderat beauftragen, eine durchgehende Rad- und Gehweg-Verbindung zwischen Aemättlihof und Paracelsusweg möglichst schnell zu planen und realisieren. Der Bahnübergang ist zurzeit nur für Fussgänger passierbar. Eine kurze Veloverbindung zwischen der Ennetmooser- und der Stansstaderstrasse beim Spital fehle seit Jahren, begründen die Bürger.

Für nächstes Jahr erwartet der Gemeinderat einen Ertragsüberschuss von 556'500 Franken, bei einem Ertrag von 42,6 Millionen Franken. Er beantragt den Stansern darum einen auf ein Jahr befristeten Steuerrabatt von 0,1 Einheiten, womit der Steuerfuss 2,35 Einheiten betragen würde.

Hinweis: Gemeindeversammlung Stans: Mittwoch, 24. November 2021, 19.30 Uhr, Mehrzweckhalle Turmatt. Die Botschaft finden Sie hier.

