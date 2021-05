Gemeindeversammlung Rebekka Achermann ist in Dallenwil neu Gemeindevizepräsidentin An der Gemeindeversammlung stimmten die rund 50 Anwesenden sämtlichen Anträgen vorbehaltlos zu. Franz Niederberger 30.05.2021, 16.33 Uhr

Die Gemeinde Dallenwil kann für das vergangene Jahr gute Zahlen vorlegen. Bild: Corinne Glanzmann (Dallenwil, 2. Oktober 2018)

Die Eckpunkte der Jahresrechnung erläuterte Finanzchef Thomas Müller, ihm fiel es leicht, die erfreuliche Erfolgsrechnung beliebt zu machen. Die Erfolgsrechnung weist im Gesamtergebnis einen Ertragsüberschuss von rund 450'880 Franken aus.

Rebekka Achermann besetzt neu das Gemeindevizepräsidium auf eine Restamtsdauer von einem Jahr. Ursula Niederberger hat ihre vorzeitige Demission eingereicht. Vier Einbürgerungsgesuche wurden gutgeheissen, die Belegungsvereinbarung betreffend Wohnhaus Mettenweg wird gekündigt und auch das Spielgruppenreglement erfährt eine Änderung. Neues Schulkommissionsmitglied ist Andreas Niederberger, Mühlestrasse 9.

Andreas Niederberger ist neu Mitglied in der Schulkommission. Bild: Franz Niederberger (Dallenwil, 28. Mai 2021)

Mit Behindertenverbänden finden weitere Gespräche statt

Zu verschiedenen Geschäften äusserte sich Gemeindepräsident Hugo Fries. Im Oktober 2021 wird die neue Parkplatzordnung und die Fussgängerführung beim Dorfplatz ausgeführt. Einwendungen verzögern das Projekt beim Einlauf vom Steinibach in die Engelbergeraa. Recht kompliziert ist die Situation bei der geplanten Bahnunterführung. Im Herbst 2018 hatte die Gemeindeversammlung entschieden, dass sich die Gemeinde mit 100'000 Franken beteiligt. Inzwischen wurden verschiedene Varianten erarbeitet, die entweder am Kosten/Nutzenverhältnis oder an der behindertengerechten Ausführung scheiterten, bisher konnte keine Lösung gefunden werden. Weitere Gespräche mit den Behindertenverbänden sollen eine Lösung bringen.

Einkaufsdienst fand guten Anklang

Kirchenratspräsident René Wallimann richtete den Dank an die politische Gemeinde, die die physische Durchführung der Gemeindeversammlung ermöglichte. Zudem erwähnte er, dass der Einkaufsdienst einen guten Anklang fand. Abgeschlossen sind auch die Renovationen im Pfarrhaus und des Kirchturmes. Die Rechnungsablage mit einem Mehrertrag von rund 49'790 fand uneingeschränkte Zustimmung.