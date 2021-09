SVP Stansstad hat zwei Neue im Vorstand

Generalversammlung SVP Stansstad hat zwei neue Mitglieder im Vorstand An ihrer Versammlung hat die Ortspartei Iganz Meyer und Christian Epper in die Parteileitung gewählt. 06.09.2021, 16.27 Uhr

Vor kurzem haben sich die Mitglieder der SVP Stansstad zur Generalversammlung getroffen. Präsident Stefan Ludwig konnte sich Ende August im Oeki in Stansstad begrüssen, wie die Partei mitteilt. An der Versammlung wurde unter anderem die Jahresrechnung präsentiert, die mit einem Plus von 725 Franken abschliesst.