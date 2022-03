Gerichtsverfahren Streit in Nidwaldner Verein geht in die nächste Runde Das Bundesgericht hat zwei weitere Beschwerden eines Vereinsmitglieds behandelt. Inzwischen beschäftigt die Justiz auch die Frage, ob der Mann überhaupt noch Mitglied ist. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 27.03.2022, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schon mehrere Male mussten sich die Gerichte mit einem Streit befassen, der zwischen Mitgliedern und der Leitung eines Nidwaldner Vereins herrscht (wir berichteten). Wegen Unstimmigkeiten hinsichtlich Vereinsführung und der Durchführung von Mitgliederversammlungen hat eines der Mitglieder immer wieder den Weg über die Justizbehörden gewählt, um zu versuchen, seine Interessen durchzusetzen. Bislang entschieden die Gerichte aber weitgehend zu dessen Ungunsten.

Mittlerweile liegen weitere juristische Entscheide in der Sache vor. Das Bundesgericht hat sich vor kurzem mit zwei Beschwerden des Mitglieds befasst, welche die Gültigkeit von Versammlungsbeschlüssen betreffen. Einerseits geht es dabei um jene Entscheide, die an der GV im Dezember 2020 beschlossen wurden. Der Mann verlangte vor allen drei Gerichtsinstanzen, es sei dem Vereinsvorstand zu verbieten, die Beschlüsse umzusetzen.

Auch vor der obersten Instanz unterliegt der Mann jedoch mit seinem Wunsch. Das Bundesgericht ist gar nicht erst auf die Beschwerde eingetreten. «Welche konkreten Handlungen oder Beschlussvollzüge einen drohenden Nachteil darstellen könnten, legt der Beschwerdeführer nicht dar», heisst es im Urteil aus Lausanne. Die blosse Befürchtung des Mannes, die Beschlüsse hätten «massive Auswirkungen auf das Vereinsleben», reichte dem Bundesgericht demnach nicht aus.

«Behandelt wie ein kantonsfremder Querulant»

Ebenso wenig tritt die oberste Gerichtsinstanz auf die Beschwerde ein, die der Mann im Nachgang zu einer sogenannten vorsorglichen Massnahme eingereicht hatte. Zwar hatte er damit zunächst Erfolg und das Nidwaldner Kantonsgericht verbot die Durchführung einer GV im Mai 2021. Nach dem angesetzten Datum der GV hob das Gericht den Entscheid nach genauerer Prüfung aber auf, wodurch der Beschwerdeführer neu die Gerichtskosten tragen musste.

Gegen diesen Entscheid zog der Mann ebenfalls bis vors Bundesgericht. Doch dieses erkennt auch hierbei keine ausreichend konkreten Begründungen für sein Rechtsbegehren. Unter anderem hält es im nun vorliegenden Urteil fest: «Der Beschwerdeführer macht geltend, er werde von den Nidwaldner Gerichten behandelt wie ein kantonsfremder Querulant und Aussätziger. Die Verfügung vom 19. Mai 2021 sei wohl ein gerichtlicher Betriebsunfall gewesen, denn ansonsten herrsche offenbar die Devise, alles abzuwürgen, was von ihm komme.»

Mit diesen Äusserungen könne der Mann jedoch keine Voreingenommenheit der Nidwaldner Gerichte zu seinen Lasten ersichtlich machen. «Darauf ist nicht einzutreten.»

Unzufrieden mit Handlungen des Präsidenten

Somit muss das Vereinsmitglied nun weitere 2000 Franken an Gerichtskosten übernehmen. Die bislang entstandenen Auslagen durch die zahlreichen Verfahren seien für ihn jedoch finanziell tragbar, sagt der Mann gegenüber unserer Zeitung. Wie er weiter erklärt, gehe es ihm darum, in besagtem Verein, dessen Gründungsmitglied er sei, wieder Ordnung herzustellen.

Unter anderem wirft er dem Vereinspräsidenten vor, er tätige ungerechtfertigte Ausgaben und füge dem Verein so finanziellen Schaden zu. Unzufrieden ist der Mann auch damit, dass gewisse «unabdingbare Formalitäten» bei der Vereinsführung nicht eingehalten würden, wie er sagt.

So habe der aktuelle Vereinspräsident seine Leitungsfunktion zunächst bereits ausgeführt, obwohl er noch gar nicht als Präsident bestimmt gewesen sei. Er hätte zuerst in einem separaten Wahlgang nach der Vorstandswahl gewählt werden müssen, moniert der Mann. Weiter vermutet er, der aktuelle Präsident würde einen «Rachefeldzug» gegen ein anderes Vorstandsmitglied wegen Vorfällen in der Vergangenheit führen. Wie der Mann weiter sagt, seien rund 30 andere Vereinsmitglieder auf seiner Seite.

Ist der Mann noch Mitglied des Vereins?

Eine andere Frage, welche wiederum die Justiz klären werden muss: Ist der Mann mittlerweile überhaupt noch Mitglied des Vereins? An einer der Generalversammlungen von letztem Jahr, die er gerichtlich zu verhindern versuchte, wurde auch über seinen Ausschluss aus dem Verein abgestimmt. Gemäss Angaben des Mannes hätten die anwesenden Mitglieder dabei knapp für seinen Ausschluss gestimmt.

Allerdings sei auch dieser Entschluss ungültig, findet der Mann. Denn er sei nicht mit einer Mehrheit im Sinne der damals geltenden Statuten zu Stande gekommen. Gegen seinen Vereinsausschluss hat der Mann daher mittlerweile ebenfalls eine Gerichtsbeschwerde eingereicht, die nun beim Nidwaldner Kantonsgericht hängig ist.

Wie der Vereinspräsident die Angelegenheit beurteilt, muss vorerst offenbleiben. Er könne derzeit keine Stellung dazu nehmen, da das Gerichtsverfahren zum Ausschluss des Mitglieds noch nicht abgeschlossen ist, wie er auf Anfrage sagt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen