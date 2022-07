Verkehr Nidwaldner Gesamtverkehrskonzept geht in eine Zusatzrunde Eine dreiköpfige Arbeitsgruppe der Regierung will den Entwurf der Baudirektion überarbeiten. Verabschiedet werden soll das Konzept im Herbst. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 11.07.2022, 16.40 Uhr

Die Nidwaldner Regierung nimmt sich für das Gesamtverkehrskonzept (GVK) mehr Zeit. Sie setzt vor der Verabschiedung eine regierungsrätliche Arbeitsgruppe ein, welche das von der Baudirektion vorgelegte Konzept weiterbearbeitet. Dieser Arbeitsgruppe gehören laut einer Medienmitteilung des Regierungsrats Landammann Joe Christen, Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger und Baudirektorin Therese Rotzer an.

Das Gesamtverkehrskonzept soll laut der Mitteilung als Grundlage für die zukünftige Mobilitätspolitik in Nidwalden dienen. Es soll aufzeigen, wie in einem langfristigen Horizont bis 2040 die erwartete Zunahme des Verkehrsaufkommens bewältigt werden kann. In Nidwalden hat die Wohnbevölkerung in den letzten 30 Jahren um rund 30 Prozent zugenommen. Der Kanton verfüge grundsätzlich über ein gutes Verkehrsnetz, welches aber teilweise an Kapazitätsgrenzen stösst. Zudem bestehe ein erhöhtes Bedürfnis nach einer nachhaltigen Verkehrspolitik und mehr Verkehrssicherheit.

Weiterbearbeitung soll im Oktober fertig sein

Die Baudirektion hat den Entwurf für ein GVK im vergangenen Februar dem Regierungsrat zur Verabschiedung überwiesen. Der Regierungsrat habe sich an mehreren Sitzungen mit der Vorlage befasst, so die Mitteilung weiter. «Bisher hat der Regierungsrat das Konzept nicht verabschiedet», hält Therese Rotzer auf Anfrage fest. Die Baudirektion habe ursprünglich einen anderen Zeitplan gehabt, so die Baudirektorin. Die dreiköpfige Arbeitsgruppe wolle bis im Oktober die Weiterbearbeitung des Konzepts abschliessen. Dazu Therese Rotzer:

«Erklärtes Ziel des Regierungsrats ist es, das Gesamtverkehrskonzept bis im Herbst zu verabschieden. Ich gehe aktuell von November aus.»

Die Arbeitsgruppe wolle einzelne Themen des GVK noch einmal anschauen. Welche Themen das im Einzelnen sind, darauf will Therese Rotzer nicht näher eingehen: «Wenn die Arbeitsgruppe die Arbeiten aufgenommen hat, wird im Kern ersichtlich werden, wo es noch Justierungen braucht», sagt sie. Allgemein hält sie fest, dass Verkehrsthemen nicht immer einfach seien. Die Ansichten darüber gingen nachvollziehbarerweise auseinander.

Die Baudirektion habe mit einer breit abgestützten Projektorganisation für das Gesamtverkehrskonzept umfangreiche und fachlich fundierte Vorarbeiten geleistet, an welcher auch die Gemeinden, Transportunternehmen sowie Verbände aus Wirtschaft, Verkehr und Tourismus mitgewirkt hätten, schreibt die Regierung in ihrer Mitteilung weiter. Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens haben sich ausserdem die politischen Parteien sowie zahlreiche Einzelpersonen zum Entwurf der Baudirektion geäussert. «Auf den guten Vorarbeiten können wir aufbauen», sagt Therese Rotzer weiter. Letztlich gehe es darum, dass der Regierungsrat hinter dem Konzept stehen könne. «Daher wollen wir uns für eine breit abgestützte Lösung die nötige Zeit nehmen», betont sie.

Für Remo Zberg schwer nachvollziehbar

Erstaunt über die Verzögerung ist der Hergiswiler FDP-Landrat Remo Zberg. Aufgrund einer von ihm lancierten Motion wurde die Erarbeitung des Gesamtverkehrskonzepts in Gang gesetzt. Er war Mitglied der politischen Steuerungsgruppe, die sich mit dem GVK auseinandergesetzt hat. Die Gruppe habe das Konzept im Januar einstimmig verabschiedet. «In dem Gremium waren auch zwei Regierungsräte vertreten», sagt er.

Daher sei schwer nachvollziehbar, warum die Regierung auch nach mehreren Sitzungen die Vorlage nicht habe verabschieden können. Über die Gründe dafür lasse sich nur mutmassen, so Zberg weiter. Denkbar sei, dass ein Thema der motorisierte Individualverkehr sei. Weiter habe das Gesamtverkehrskonzept auch Einfluss auf die Erarbeitung der fünften Generation des Agglomerationsprogramms.

Therese Rotzer räumt eine Verzögerung ein. «Was das Agglomerationsprogramm betrifft, sind die Arbeiten bereits jetzt parallel im Gang.» In der ersten Hälfte 2025 müsse der Kanton das Programm beim Bund einreichen. «Es gibt einen gewissen Zeitdruck, doch werden wir den Abgabetermin einhalten können.»

