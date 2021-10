Pflegenotstand: Das kann der Kanton Nidwalden tun

Gesundheitswesen Für den Nidwaldner Regierungsrat ist die Bekämpfung des Fachkräftemangels zwingend In der Antwort auf einen Vorstoss im Parlament zeigt die Regierung auf, wo die Gründe für den Mangel bei den Pflegefachpersonen liegen und was der Kanton dagegen zu tun vermag. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 12.10.2021, 16.30 Uhr

In einer Interpellation hatte Landrat Joseph Niederberger (Mitte, Oberdorf) der Regierung Fragen zur Bekämpfung des Pflegefachkräftemangels gestellt. In seinem indirekten Gegenvorschlag zur Pflege-Initiative – beide Vorlagen kommen am 28. November an die Urne – habe das eidgenössische Parlament wichtige Forderungen der Pflege-Initiative aufgegriffen. Auf der Strecke geblieben seien hingegen die Massnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Pflegefachkräfte, hält Niederberger in seinem Vorstoss fest. Oft würden die tiefen Löhne, Stress oder der administrative Aufwand von Pflegefachkräften als Grund für den Berufsausstieg genannt.

Joseph Niederberger wollte von der Regierung wissen, wie sie die Gesamtsituation im Kanton Nidwalden betreffend Problematik des Fachkräftemangels beurteile.

Wie in der gesamten Schweiz sei auch im Kanton Nidwalden der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen zu spüren, schreibt die Regierung in ihrer Antwort. Es sei für die Leistungserbringer immer schwerer, geeignetes Personal zu rekrutieren. Der ausgetrocknete Markt erhöhe die Lohnkosten, was zu einer Verteuerung der Leistungserbringung führe. Es finde ein Wettkampf um geeignetes Fachpersonal im Gesundheitswesen statt, der über die Lohnentwicklung und weitere Zusatzleistungen für das Personal geführt werde. Nicht ausgeschlossen werden könne, dass es nach Abflachen der Pandemie aus diversen Gründen (Erschöpfung, Frustration usw.) zu einer erhöhten Fluktuation kommen könnte.

Einen zentralen Grund für den Fachkräftemangel und die hohe Zahl der Berufsaussteigerinnen und -aussteiger ortet der Regierungsrat in der Demografie. In den nächsten Jahren würden überproportional viele Menschen pensioniert. Gerade das Gesundheitswesen sei von dieser Entwicklung betroffen, weil die Menschen gleichzeitig immer älter würden. Ein anderer Grund für den Fachkräftemangel liegt darin, dass die Arbeit im Gesundheitswesen sehr anforderungsreich ist. Die psychische Belastung und der stetige Druck nagten an den Kräften der Fachpersonen.

Kanton hat Massnahmen eingeleitet

Auf die Frage nach konkreten Massnahmen gegen die Entwicklung bei den Fachkräften hält die Antwort fest, gute und faire Arbeitsbedingungen innerhalb des Betriebes zu schaffen, sei Aufgabe der einzelnen Betriebe und nicht primär der Regierung. Sie könne jedoch Anreize schaffen, für die der Landrat die benötigten finanziellen Mittel sprechen müsse. Im Gegenvorschlag zur Pflege-Initiative würden Bund und Kantone verpflichtet, sich an den Ausbildungsbeiträgen zu beteiligen. Derzeit sei es noch nicht möglich, die finanziellen Auswirkungen der Pflege-Initiative respektive des Gegenvorschlags auf den kantonalen Finanzhaushalt zu beziffern. Die anfallenden Mehrkosten seien künftig ordentlich ins Budget aufzunehmen.

Die Regierung listet eine Reihe von Massnahmen auf, die in Nidwalden bereits aufgegleist worden seien, um Pflegefachpersonen, aber auch (Haus-)Ärztinnen und Ärzte zu gewinnen. Er erwähnt etwa Ausbildungsbeiträge für Pflegefachpersonen, Beiträge an die Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten im Spital Nidwalden oder die ärztliche Praxisassistenz sowie das Institut für Hausarztmedizin. Die Zentralschweizer Kantone unterstützten das Portal www.wiedereinsteigerinnen.ch, das Dienstleistungen für qualifizierte Pflegefachpersonen in der Zentralschweiz anbiete.

Auf eine weitere Frage Niederbergers bejaht der Regierungsrat einen Zusammenhang mit der physischen und psychischen Arbeitsbelastung der Pflegenden und höheren Leistungsaufwänden beim Krankentaggeld bei Institutionen, die Pflegepersonal beschäftigen.

«Die Regierung hat das Problem erkannt»

Es müsse gelingen, die fehlenden Fachkräfte zu rekrutieren, hält die Regierung weiter fest. Ansonsten müssten immer weniger Pflegefachpersonen mehr Leistung erbringen, der Leistungsdruck steige, noch mehr Pflegemitarbeitende würden aussteigen und die Qualität sinke.

«Die Antwort der Regierung zeigt, dass das Problem erkannt und ernst genommen wird», sagt Joseph Niederberger auf Anfrage. «Das stimmt mich positiv.» Auch angesichts der Anstrengungen, die der Kanton schon unternehme. Seine Quintessenz: Die zusätzlichen Aufwendungen, die es brauche, könne man nicht den Krankenkassen anlasten. Es sei politisch nicht gewollt, dass die Prämien noch mehr steigen. «Das geht nur über eine Spezialfinanzierung und das wird den Steuerzahler etwas kosten», ist er überzeugt. Hier besteche der indirekte Gegenvorschlag zur Pflege-Initiative, weil er sofort umsetzbar sei. Am Ende sei es wichtig, dass ein vernünftiger Kostenteiler zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden gefunden werde. Es brauche in diesem Bereich eine Zusammenarbeit aller Parteien. «Das Thema sollte nicht zur Profilierung einzelner Gruppierungen dienen.»