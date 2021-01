Gesundheitswesen Hausarzt nimmt in den Luzerner und Nidwaldner Spitalrat Einsitz Die Regierungsräte der Kantone Luzern und Nidwalden haben den Luzerner Adrian Küng auf Anfang Jahr in die Spitalräte der Kantonsspitäler Luzerns und Nidwaldens gewählt. 13.01.2021, 15.32 Uhr

Dr. med. Adrian Küng aus Grossdietwil wurde neu in den Spitalrat gewählt. Bild: PD

(sez) Der Arzt Adrian Küng wird Mitglied der Spitalräte sowohl des Luzerner als auch des Nidwaldner Kantonsspitals, die personell identisch aufgestellt sind, und zwar für den Rest der Amtsperiode 2020 bis 2022. Dr. med. Adrian Küng (geb. 1971) aus Grossdietwil (LU) ist als Facharzt für Allgemeine Innere Medizin («Hausarzt») im Ärztezentrum Medici Zell tätig, das er gleichzeitig in Co-Leitung führt. Als Lehrarzt für Studierende sowie als Lehrpraktiker für ärztliche Weiterbildung in Allgemeiner Innerer Medizin setzt er sich zudem auch für die ärztliche Aus- und Weiterbildung ein. Er ersetzt im Spitalrat Guglielmo W. Baldi, der per Ende Juli 2020 zurückgetreten ist.