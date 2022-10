Pflege: Nidwalden soll nicht auf den Bund warten

Gesundheitswesen Nidwalden Kantone sollen bei der Pflege nicht auf den Bund warten Die Antwort auf einen Vorstoss zu Verbesserungen für die Pflegefachleute in Nidwalden überzeugte die Interpellantin nicht. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 26.10.2022, 16.39 Uhr

In einer Interpellation hatte Regula Wyss (Grüne, Stans) in Nidwalden rasche Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen, der Pflegequalität und der Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze gefordert, um den Bedarf an qualifiziertem Pflegefachpersonal sicherzustellen.

Der Nidwaldner Regierungsrat erachtet es laut der Antwort auf den Vorstoss nicht als sinnvoll, auf kantonaler Ebene im Voraus grundlegende Änderungen im System vorzunehmen oder Konzepte zu erarbeiten, die unter Umständen in Kürze wieder an Bundesrecht angepasst werden müssen. Er stützt sich auf die Tatsache, dass der Bund die Umsetzung der Pflege-Initiative zügig an die Hand genommen habe, und werde konkrete Massnahmen ergreifen, wenn die Vorgaben geklärt seien.

Kantone sollen Heft in die Hand nehmen

Verena Zemp (Grüne, Stans) hat den Vorstoss von der inzwischen aus dem Rat ausgeschiednen Regula Wyss übernommen und zeigte sich am Mittwoch nicht zufrieden mit der Antwort. «Die Kantone müssen das Heft sofort und notfallmässig in die Hand nehmen und nicht auf den Bund warten», konstatierte sie. Die Arbeitslast und die Fluktuation in der Pflege seien sehr hoch. Es drohten weitere Abgänge und eine qualitativ schlechtere Pflege. «Es braucht jetzt Vollgas für Anreize, dass Pflegende im Beruf verbleiben oder wieder einsteigen», hielt sie fest.

