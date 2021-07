GESUNDHEITSWESEN «Wir sehen uns als Familie»: Das Nidwaldner Spital gehört nun zum Verbund des Luzerner Kantonsspitals Die neu strukturierte Zusammenarbeit soll ermöglichen, Synergien noch besser zu nutzen. Es handelt sich um einen schleichenden Übergang, noch ist von der Änderung nicht viel zu sehen. Florian Pfister 01.07.2021, 17.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Spital Nidwalden (SpiNW) und das Luzerner Kantonsspital (Luks) haben sich am Mittwoch zur Luks Gruppe zusammengeschlossen. Durch die Umwandlung der Spitalbetriebe in gemeinnützige Aktiengesellschaften soll ein leistungsstarkes Netzwerk entstehen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Es sei ein historischer Moment. Knallten also die Korken, gab es ein spezielles Dessert für die Patienten oder hielt Spitaldirektor Urs Baumberger gar eine Rede?

(v.l.) Dr. Ulrich Fricker (Präsident des Verwaltungsrats), Regierungsrat Guido Graf (Gesundheits- und Sozialdirektor Kanton Luzern), Urs Baumberger (Direktor Spital Nidwalden), Regierungsrätin Michèle Blöchliger (Gesundheits- und Sozialdirektorin Kanton Nidwalden), Benno Fuchs (CEO LUKS Gruppe) anlässlich der Aktienübertragung im Spital Nidwalden. Bild: PD

«Die Welt dreht sich nicht anders als vorher», sagt er auf Anfrage. Das Luzerner Kantonsspital und das Spital Nidwalden arbeiten bereits seit 2012 zusammen. Es sei also kein abrupter Übergang. «Das war die formelle Heirat vor dem Standesbeamten und es gelten beispielsweise neue Reglemente und ein neues Gruppen-Organigramm», sagt Urs Baumberger. «Wenn ich im Büro sitze, ändert sich aber nichts Wesentliches.»

«Das Gesundheitswesen ist im Umbruch», sagt er weiter. Fachkräftemangel, Digitalisierung, Spezialisierung, Mindestfallzahlen, integrierte Versorgung, Kostendruck, Ambulantisierung. «Viele aktuelle und zukünftige Herausforderungen kann man nur gemeinsam lösen.» Als Metapher nennt Urs Baumberger einen Stein im Garten. Diesen will man versetzen. Wenn es sich dabei um einen kleinen Stein handelt, ist das kein Problem. Ist es aber ein grosser, schwerer Stein, kann man das nicht allein bewerkstelligen. Ruft man nach dem grossen Bruder, kann dieser helfen. «Und genauso ist es mit den Herausforderungen, vor denen die Spitäler stehen», sagt Urs Baumberger. Das Beispiel sei sinnbildlich für den Zusammenschluss. «Wir sehen uns als Familie, die sich untereinander hilft.»

Vereinheitlichung als grosser Vorteil

Eine dieser grossen Herausforderungen sei, dass die Spitäler genügend Fachpersonal zur Verfügung haben. Von der Heirat sollen auch die Mitarbeitenden profitieren. Aus-, Weiterbildungen und Karriereplanungen können nun gemeinsam getätigt werden. Wenn das Spital Nidwalden gerade keine Stelle für aufstrebende Kader anbieten kann, können es vielleicht die weiteren Spitäler der Luks Gruppe, zu denen neben Luzern ebenfalls die Spitalbetriebe in Sursee und Wolhusen sowie die Luzerner Höhenklinik in Montana gehören. Die Gruppe macht es auch möglich, dass Fachärzte in mehreren Spitälern arbeiten können. «Insgesamt werden wir als Arbeitgeber attraktiver», sagt Urs Baumberger.

In zwei bis drei Jahren soll das neue Klinikinformationssystem des Luzerner Kantonsspitals auch in Stans verfügbar sein. Berichte und Daten können dann viel einfacher zwischen den Standorten hin und her geschickt werden. Die Prozesse und Standards werden weiter vereinheitlicht, sodass es keine Rolle spielt, in welchem Spital innerhalb der Luks Gruppe sich Patienten oder Mitarbeitende befinden. Kaderärzte können mehr Kontakt pflegen und so voneinander profitieren. «Wie man es in einer Familie macht», sagt Urs Baumberger. Auch der Patient soll profitieren. «Wir können viel selbst machen», erklärt der Spitaldirektor. «Aber wenn die Möglichkeiten fehlen, sei es personell oder wegen fehlender Infrastruktur, können wir den Patienten unkompliziert weiterleiten.»

Patient soll nur im Ausnahmefall nach Luzern

Sieht das Nidwaldner Spital auch Nachteile vom Zusammenschluss? «Wenn man in eine Gemeinschaft geht, braucht es Zeit, sich einzufügen. Nicht jede Regel wird gleich gehandhabt», sagt Urs Baumberger. «Wir wollen die Vorteile eines kleinen Spitals mit jenen eines grossen Spitals verknüpfen.» Kurze Wege, das persönliche und individuelle Umfeld. Das seien die Vorzüge eines Regionalspitals. Und alles, was möglich ist, soll weiterhin in Nidwalden gemacht werden.

Die Luzerner Kantonsspital AG übernimmt 60 Prozent der Aktien der Spital Nidwalden AG. Von der neuen Aktiengesellschaft ausgenommen sind die Immobilien des Stanser Spitals. Diese bleiben zu 100 Prozent im Besitz des Kantons Nidwalden. Ein Zusammenschluss wie jener der Luks Gruppe werde in der Schweiz nicht der Einzige bleiben, sagt der Spitaldirektor. «Ein überkantonaler Zusammenschluss ist ein Novum. Das ist herausfordernd, allein schon wegen der verschiedenen Gesetze, Leistungsaufträge und Parlamente.» Urs Baumberger kann sich vorstellen, dass es zukünftig sieben bis acht Spitalregionen in der Schweiz geben wird, eine davon die Zentralschweiz.