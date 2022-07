Neuer Präsident für Vierwaldstättersee Aufsichtskommission

Gewässerschutz Aufsichtskommission Vierwaldstättersee hat neuen Präsidenten Die Zentralschweizer Kantone setzen sich in der Aufsichtskommission Vierwaldstättersee (AKV) gemeinsam für dieses Ökosystem ein. Der Nidwaldner Regierungsrat Joe Christen hat das AKV-Präsidium an Regierungsrat Sandro Patierno, Kanton Schwyz, übergeben. Philipp Unterschütz 02.07.2022, 14.18 Uhr

Mystische Morgenstimmung am Vierwaldstättersee. Leserbild: Urs Gutfleisch

Die Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden und Nidwalden sind seit 1985 in der Aufsichtskommission Vierwaldstättersee (AKV) organisiert. Gemeinsam und koordiniert engagieren sie sich im Gewässerschutz, um den Vierwaldstättersee und sein Einzugsgebiet als wichtiges Wasser-Ökosystem zu erhalten. Die AKV kontrolliert unter anderem die Badewasserqualität in den Strandbädern und an Badeplätzen rund um den Vierwaldstättersee. Dank der Zusammenarbeit der fünf Kantone konnten in den vergangenen Jahren auch Gewässerschutz-Projekte und Richtlinien zum Schutz und Erhalt des Vierwaldstättersees umgesetzt werden. Eine gemeinsame Vereinbarung definiert die wichtigsten Aufgaben der Aufsichtskommission wie die Überwachung des Zustands der Gewässer und ihre Entwicklung, Grundlagen für den Gewässerschutz erarbeiten oder Schadendienste koordinieren (Ölwehr, Chemiewehr usw.).

In der vergangenen Woche hat Regierungsrat Joe Christen, Nidwalden, das AKV-Präsidium abgegeben. Neu lenkt Sandro Patierno, Regierungsrat Kanton Schwyz, die Arbeit der interkantonalen Kommission. In Schwerpunktprogrammen formuliert die AKV für jeweils vier Jahre die wichtigsten Ziele. Einmal pro Jahr publiziert die AKV zudem ein Magazin mit Wissenswertem rund um den Vierwaldstättersee. Das AKV-Magazin 2022 wird den Haushalten in den Gemeinden mit Seeanstoss der Kantone Uri, Schwyz, Nidwalden, Obwalden und Luzern sowie weiteren Interessierten verteilt. Rund 50’000 Personen in den Seegemeinden erhalten das Heft zugestellt.

Das AKV-Magazin 2022 steht unter www.4waldstaettersee.ch zum Download bereit.