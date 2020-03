Gewerkschaft Syna verzeichnet in Nid-und Obwalden Mitgliederwachstum Die Gewerkschaft Syna Region Ob- und Nidwalden blickte an der GV aufs vergangene Jahr zurück – und auf einige Erfolge. 10.03.2020, 15.47 Uhr

Die beiden Jubilare Eugen Niederberger und Otto Liem. Sie sind seit 50 Jahren Mitglied bei der Syna. Bild: PD

(sma) Am Freitag trafen sich über 70 Teilnehmer im Peterhof in Sarnen zur Generalversammlung der Gewerkschaft Syna Region Ob- und Nidwalden. Regionalpräsident Thomas Wallimann führte durch die Traktanden. In seinem Jahresbericht stellte Wallimann den Einsatz der Syna für eine menschengerechte Arbeitswelt in den Mittelpunkt, wie die Gewerkschaft in einer Mitteilung schreibt. Die Anstrengung im Landrat von Nidwalden für einen Gesamtarbeitsvertrag für das Kantonsspital Nidwalden «blieb leider erfolglos», hielt Wallimann fest.