Stansstad Plüss will Präsident bleiben: Das sind die Nominierten der FDP für Gemeinde- und Schulrat Die FDP Stansstad hat ihre Kandidaten für die kommunalen Wahlen im Mai nominiert. Dabei treten zwei neue Personen an. 14.03.2022, 18.15 Uhr

Gemeindepräsident Beat Plüss (FDP). Bild: PD

Die FDP Stansstad hat ihre Kandidaten für die Gemeinde- und Schulratswahlen nominiert. Beat Plüss, bisher bereits als Gemeindepräsident tätig, stellt sich erneut für das zweijährige Amt zur Verfügung. René Küchler kandidiert wiederum für eine weitere vierjährige Amtsperiode als Gemeinderat, wie die Partei mitteilt.

Zwei Schulräte treten zurück

Schulratspräsidentin für die nächsten zwei Jahre will Ursula König bleiben. Sie kandidiert erneut. Hingegen müssen die Schulräte Stefan Erismann und Michael Müller ihr Amt abgeben. Ihre Amtszeit ist abgelaufen. Erismann war während zwölf Jahren im Schulrat. Michael Müller orientiert sich neu und ist aus der Partei ausgetreten.

Der Parteivorstand hat nun zwei neue Kandidaten nominiert: Silvan Bucher und Philipp Rohrer. Silvan Bucher (49) ist Vater von drei schulpflichtigen Kindern. Er wohnt seit 30 Jahren in Stansstad und ist Inhaber der Firma Syn – Agentur für Gestaltung und Kommunikation. Philipp Rohrer (42), aufgewachsen in Stansstad, hat eine Partnerin und einen dreijährigen Sohn. Als gelernter Metallbauschlosser arbeitet Rohrer heute als Projektleiter bei der Firma OZ-Metallbau in Buochs.

Die Wahlen finden am 15. Mai 2022 statt. (akr)