Glasi-Chef Robert Niederer übergibt an seinen Sohn und sagt: «Wir mussten rasch handeln» Die Krankheit von Robert Niederer erfordert einen Führungswechsel in der Glasi Hergiswil – sein Sohn Leandro Niederer ist der neue Chef. Er war bereits im Unternehmen tätig. Robert Hess 26.09.2020, 05.00 Uhr

«Die Geschichte wiederholt sich», sagt der 66-jährige Robert Niederer, seit 32 Jahren VR-Präsident und CEO der Glasi Hergiswil, im Gespräch mit unserer Zeitung. Tatsächlich wird derzeit der über 200-jährigen wechselvollen Geschichte der Glasi ein weiteres, sehr emotionales Kapitel hinzugefügt.

Doch vorerst ein Blick zurück: 1975 rettete Glaskünstler Roberto Niederer die Glashütte Hergiswil mit Unterstützung der Gemeinde und seiner Freunde vor der Schliessung. Der damals 47-jährige Glasbläser, Sohn einer Kalabresin und eines Appenzellers, gründete die Hergiswiler Glas AG, wurde Hauptaktionär und Geschäftsleiter und führte das Unternehmen – und insbesondere die handwerkliche Tradition des Glasmachens – weiter.

2017 feierte die Glasi das 200-Jahr-Jubiläum. Bild: Pius Amrein (Hergiswil, 13. Mai 2017)

Bereits 13 Jahre später, am 1. Mai 1988, übergab Roberto Niederer die Geschäftsleitung der Firma seinem damals 34-jährigen Sohn Robert, der in einem anderen Betrieb als Kaufmann und Apparateglasbläser tätig gewesen war. Gründer Roberto Niederer zog sich nach Kalabrien zurück, wo er am 1. Dezember 1988 im Alter von 60 Jahren plötzlich verstarb. Seither führte Robert Niederer die Glasi in zweiter Generation als Mehrheitsaktionär und CEO mit grossem Erfolg.

Roberto Niederer wünschte sich «eine neue Glasi» (rh) «Gut Glas», hatte Glasi-Gründer Roberto Niederer seinem Sohn Robert bei der Geschäftsübergabe im Mai 1988, sieben Monate vor seinem Tod gewünscht. «Und dass unter deiner Leitung eine neue Glasi entsteht!» «Nicht alles wurde neu», heisst es dazu in der Jubiläumsschrift «200 Jahre Glasi Hergiswil 1817 bis 2017». Unter der Führung von Robert Niederer «wurde das, was da war, Schritt um Schritt weiterverwendet, geprüft, verbessert, renoviert, geflickt oder ersetzt. Immer mit dem Ziel, hochwertig zu investieren und neue Qualitäten zu erzeugen: in der Architektur, im Design, in der Technik und Produktion sowie im Marketing». Auch die finanzielle Situation verbesserte sich «ganz wesentlich», heisst es in der Schrift weiter. Die Glasi konnte 1997 nicht nur die Stammliegenschaft von der Gemeinde Hergiswil zurückkaufen, sondern erwarb seither zahlreiche weitere Grundstücke und Immobilien in der direkten Umgebung auf rund 2,4 Hektaren Land. Heute verfüge die Glasi «über eine ganze Palette von interessanten Gebäuden»: das Coop Gebäude mit Parkhaus, das Glasi-Restaurant Adler mit dem Personalhaus, das Hochregallager oberhalb des Bahnhofs, das Glasi-Pub mit Studios, das Seehaus mit gedeckten Bootsplätzen, die Glasi-Bar und das See-Lokal. Realisiert wurden unter anderem auch das Glasi-Museum oder der 20 Meter hohe Glasi-Turm am See. Zahlen über den wirtschaftlichen Erfolg gibt das Unternehmen nicht bekannt.

Mit seinen 66 Jahren sei er zwar inzwischen ins Pensionsalter gerückt, «doch ein Rücktritt als Glasi-Chef war noch kein Thema», berichtet er.

Sohn Leandro arbeitet seit fünf Jahren in der Glasi

Doch dann kam plötzlich alles anders. «Anfang Juni erhielt ich von den Ärzten die definitive Diagnose Krebs.» Die schwere Erkrankung habe zum raschen Handeln gezwungen: «Wir mussten unverzüglich meine Nachfolge im Unternehmen in die Wege leiten», fährt Robert Niederer fort.

«Glücklicherweise», so Robert Niederer, «arbeitet mein zweitältester Sohn Leandro bereits seit fünf Jahren in der Glasi, wo er fürs Marketing und den Verkauf zuständig ist. Nichts lag für mich deshalb näher, als Leandro mit meiner Nachfolge im Unternehmen zu betrauen.

Robert Niederer mit seinem Sohn Leandro, der die Leitung der Glasi Hergiswil übernimmt. Bild: Robert Hess (Hergiswil, 22. September 2020)

Und damit wiederholt sich die Geschichte meiner plötzlichen Übernahme der Glasi-Geschäftsleitung von meinem Vater Roberto als damals 34-Jähriger», meint der scheidende Glasi-Chef.

Während Robert Niederers ältester Sohn, der 32-jährige Roberto, heute zusammen mit seiner Mutter ein Hotel auf den Philippinen führt, ist Sohn Leandro 2009 in die Schweiz zurückgekommen. Er hat anschliessend in England das Studium für «Business und Management» mit dem Master abgeschlossen. Im Frühling 2020 ist der 29-Jährige mit dem Diplom «Fachmann für Unternehmensführung KMU» am Schweizerischen Institut für Unternehmensführung ausgezeichnet worden.

Der neue Chef zählt auf die Unterstützung der Mitarbeiter

«Dass ich in zwei, drei Jahren in dritter Generation Nachfolger meines Vaters im Unternehmen werden könnte, war eigentlich geplant, doch nicht unter diesen Umständen, so früh und praktisch von einem Tag auf den anderen», meint Leandro Niederer. «Klar ist für mich, dass ich die Herausforderung mit voller Überzeugung annehmen will. Und mein Vater wird mir ja trotz seiner Krankheit weiterhin beratend zur Seite stehen.» Leandro Niederer ist auch überzeugt, dass er «auf die grosse Unterstützung durch die rund 70 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zählen darf.»

Eine ausserordentliche Generalversammlung der Hergiswiler Glas AG hat am 18. September den Weg des Unternehmens in die Zukunft geebnet (wir berichteten). «Robert Niederer tritt per 30. September 2020 als VR-Präsident und CEO zurück und übergibt die Aktienmehrheit, das Präsidium und die Leitung des Unternehmens per 1. Oktober an seinen Sohn Leandro Niederer», lautet der Beschluss der Generalversammlung. Neu werden dem Verwaltungsrat neben Präsident Leandro Niederer künftig Josef Zopp, Partner von Weibel, Hess + Partner, Luzern, sowie Filis Sidiropoulos von Capco, The Capital Markets Company, Zürich, angehören. Beide neuen Verwaltungsräte seien mit der Glasi Hergiswil persönlich verbunden, sagt Leandro Niederer, «und ich bin sicher, dass ich auf ihre grosse Unterstützung zählen kann».

In der Glasi Hergiswil folgt auf den geplanten und geglückten Start zur sogenannten Ofenreise mit einem 3 Millionen Franken teuren neuen Glasschmelzofen im Frühling nun der nicht geplante Start zur «Führungsreise» eines jungen Mannes. Die unzähligen Freunde der Glasi Hergiswil werden ihm bestimmt viel Glück und Robert Niederer eine gute Besserung wünschen.