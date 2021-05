Gleitschirmunfälle Rega rückt zweimal nach Wolfenschiessen aus Die Rega musste zwei Personen nach Gleitschirmunfällen nach Stans und Luzern fliegen. Die Verletzungen waren gering. Florian Arnold 09.05.2021, 15.20 Uhr

Das Wetter lockte am vergangenen Samstag nicht nur viele Personen in die freie Natur, sondern auch nach ganz weit oben. Viele Gleitschirme waren am Himmelszelt zu erkennen. Doch in Wolfenschiessen kam es gleich zu mehreren Unfällen. Die Rega musste am Samstag von der Basis Erstfeld aus zweimal in die Nidwaldner Gemeinde ausrücken, wie die Medienstelle der Rettungsflugwacht bestätigt. Ein Einsatz fand kurz nach 10 Uhr statt, einer kurz nach 13 Uhr. Gemäss einem Augenzeugen ist beim ersten Unfall ein Flugschüler kurz nach dem Start abgestürzt. Der zweite Unfall ereignete sich während der Landung. Die Patienten, welche nach Stans respektive nach Luzern geflogen wurden, waren nur leicht verletzt.