Unterwaldner Golfmeisterschaften: Aufholjagd bis zum Schluss

Golfsport Eine Aufholjagd bis zum letzten Loch Der Unterwaldner Golfmeister 2021 heisst Oliver Achermann. Er gewinnt die zweitägige Meisterschaft knapp nach einem packenden Duell gegen Roland Niederberger. 24.08.2021, 13.15 Uhr

Oliver Achermann und Cornelia Röthlin sind die beiden Gewinner der Unterwaldner Golfmeisterschaften. Bild: PD

Nach einer Par-Runde am Freitag startete Roland Niederberger am Finaltag mit etwas Vorsprung: Vier Schläge auf Oliver Achermann und zehn Schläge auf den Drittplatzierten Walter Niederberger. Doch dieser Vorsprung schrumpfte am zweiten Tag schnell: Nach neun gespielten Löchern betrug dieser Vorsprung gegenüber Achermann nur noch zwei Schläge. An Loch 10 und 11 gelangen Oliver Achermann die Birdies Nummer vier und fünf an diesem Tag und so war die Partie wieder ausgeglichen.