Dorfturnier Dallenwil: Grossartige Fussball-Stimmung

Vereinsbeitrag Grossartige Fussball-Stimmung beim Dorfturnier in Dallenwil Beim Dorfturnier in Dallenwil zog das runde Leder die Hobbykicker in den Bann. Franz Niederberger 23.08.2022, 20.47 Uhr

Von links hinten: Das Siegerteam mit den beiden Coaches Roland Mathis und Dani Christen, Marco Odermatt, Reto Niederberger, Manuel Odermatt, Michael Hunziker, vorne von links Armein Kreienbühl, Patrick Keiser, Silvan Aschwanden. Bild: Franz Niederberger

Grossartige Fussball-Stimmung herrschte am vergangenen Samstag beim Dorfturnier auf dem Fussballplatz Brandboden in Dallenwil. Für Spannung und Unterhaltung sorgten vierzehn Mannschaften. Das regnerische Wetter tat der guten Stimmung dabei keinen Abbruch.

Mit den Tücken des Objekts kam das Team der Eichhoffront am besten zurecht, die Routine setzte sich gegen die Jugend durch. Im Finalspiel sahen die Baijassä wie die sicheren Sieger aus, am Ende stand es unentschieden und das Penaltyschiessen musste entscheiden.

Die Penaltyschützen vom Team der Eichhoffront liessen nichts anbrennen und «versenkten» die Bälle souverän, zwei Schüsse der Baijasse landeten an der Querlatte. Das Team Eichhoffront mit den Betreuern Roland Mathis und Daniel Christen waren die verdienten und glücklichen Sieger. Tolle Stimmung herrschte auch am Spielfeldrand unter den vielen Zuschauern. Das Dorfturnier wäre kein Fest ohne den Festbetrieb. Während des Tages sorgte das Trio «Gmüetlichkeit» für Unterhaltung, die Freunde der Discomusik kamen am Abend auf ihre Rechnung. Rundherum zufrieden war OK-Chef Manuel Niederberger, denn das OK durfte auf grosse Unterstützung zählen.

Spezialpreis für die originellste Bekleidung

Für den Festbetrieb konnte die ganze Infrastruktur von Odermatt Bedachungen und Spenglerei AG benutzt werden. Auch die Gastbetriebe von Dallenwil, Wirzweli und Wiesenberg zeigten sich grosszügig. Einen Spezialpreis erhielt die Mannschaft Druidäschränzer, sie waren am originellsten gekleidet.

Die Rangliste: 1. Eichhoffront, 2. Baijassä, 3. Rocker Bandi, 4. Aawassersharks, 5. Aawasserrattä, 6. Luftschnapper, 7. Tschutticlub Dalläweyl 2, 8. Dödler, 9. Chäller Werni’s Buäbä, 10. Tschutticlub Dalläweyl 1, 11. Grümpi Gang mit Sven, 12. S’Lääre Neyd, 13. Tschutticlub Dalläweyl Kids, 14. Druidäschränzer.