Grosses Fest für die Kleinen in Hergiswil An der Kinderfasnacht - organisiert von den Altgnomen - in Hergiswil ging bei frühlingshaften Temperaturen die Post ab. Irene Infanger 24.02.2020, 17.21 Uhr

Kinderumzug mit anschliessender Kinderfasnacht in Hergiswil, organisiert von den Altgnomen Hergiswil. Die Lopper Gnome sorgten für die richtige Stimmung am Umzug. Der Kinderumzug Hergiswil, angeführt von vier (glücksbringenden?) Chämifägern. Die kleinen Chämifäger freuten sich über ihren Auftritt zuvorderst vom Tross. Einspielen vor grossartiger Kulisse: Schärbähufä Hergiswil. Die achtjährige Aneesa liess sich an der Kinderfasnacht kunstvoll schminken. Sie mussten bei praller Sonne chrampfen, die Bauarbeiter vom Chinderhuus Nidwalden. Auch das Zuschauen macht müde. Ob dieser Pirat wohl feindliche Soldaten gesichtet hat? Zusammen geht es doch immer am besten. Viele Sujets waren am Umzug zu sehen, auch grosse Clowns. Kein bunter Vogel aber ein bunter Affe. Der Tross bewegt sich bei strahlendem Sonnenschein in Richtung Schulhaus. Konfettiregen bei Sonnenschein und blauem Himmel. Achtung vor der Raubkatze. Papa Schlumpf und seine grossen und kleinen Schlümpfe. Die Schlümpfe sind los. Die Hergiswiler Guugge sorgte am Ende des Umzugs nochmals für Stimmung. Die Hergiswiler Guugge sorgte am Ende des Umzugs nochmals für Stimmung. Viele Zuschauer befanden sich am Strassenrand, auch eine Panda-Familie. Hexen und Prinzessinnen sind immer wieder gern gesehen an der Fasnacht. Viele Kinder und Erwachsene machten am Kinderumzug in Hergiswil mit. Auch Greta Thunberg wurde in Hergiswil gesichtet. Festbetrieb nach dem Umzug: Da durfte eine Fahrt im Zügli nicht fehlen. Festbetrieb nach dem Umzug: Da durfte eine Fahrt im Zügli nicht fehlen. Würstchen im Brot und ein feiner Tee zum Schluss des Umzugs. Mitlaufen macht Hunger und Durst, da muss sich auch eine Biene zwischendurch stärken. Festbetrieb nach dem Umzug: Zuckerwatte für Schleckmäuler. Die drei Freundinnen hatten ihren Spass zusammen: Hexe Jamie, Giraffe Daria und Clown Anastasia.

Wenn am Güdismontag die Hauptstrasse in Hergiswil plötzlich frei ist von Autos, kann das nur eines bedeuten: Der Kinderumzug beginnt. Und so war es auch gestern. Bei strahlendem Sonnenschein und warmen Temperaturen standen neben den beiden heimischen Guuggenmusigen Lopper-Gnome und Schärbähufä vor allem die vielen kleinen und grossen Kinder mit ihren bunten und fantasievollen Kostümen im Mittelpunkt.

Von wilden Raubkatzen über Prinzessinnen und Hexen bis hin zu «gfürchigen» Piraten und lustigen Fabelwesen gab es allerlei zu sehen. Mittendrin im Getümmel waren auch zahlreiche in gelbe Westen gehüllte Bauarbeiter, welche die Baustelle für einmal verlassen durften. Es handelte sich dabei um 13 Kinder und ihre Betreuer vom Chinderhuis Nidwalden. Was lieben Kinder nicht mehr, als dem Treiben auf einer Baustelle zuzuschauen? Und nun waren sie selbst mittendrin.

«Ich habe die Fasnacht einfach mega gerne»

Zwei kleine Chämifeger freuen sich auf ihren Auftritt zuvorderst vom Tross. Bild: Irene Infanger (Hergiswil, 24. Februar 2020)

Angeführt wurde der bunte Umzug von zwei kleinen glückbringenden Chämifägern. Sie führten den Tross vom Gemeindehaus zum Schulhaus, wo schliesslich die Kinderfasnachts­party stattfand. Dort konnten sich die Kinder mit Würstli, Brot und Tee stärken, mit dem Zügli fahren und sich schminken lassen. Die ausgelassene Stimmung genossen auch die drei Freundinnen Daria, Anastasia und Jamie. «Ich habe die Fasnacht einfach mega gerne», meinte Anastasia der Clown, während Giraffe Daria sie das erste Mal erlebte. «Ich bin ja schliesslich erst seit einem halben Jahr hier.» Kaum gesagt, zogen die drei Mädchen mit lautem Lachen wieder weiter und genossen das Treiben beim Chilezentrum. Eine Kinderfasnacht, die einmal mehr von den Altgnomen mit viel Herz umgesetzt wurde.