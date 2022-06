Feuerwehr und Chemiewehr proben bei Pilatus AG

Grossübung Feuer und Gift unschädlich gemacht – nur geringe Schwachstellen wurden entdeckt Chemie- und Feuerwehren aus drei Kantonen übten in den Pilatus Flugzeugwerken. Dabei zeigte sich, dass die überkantonale Zusammenarbeit funktioniert. Nur geringe Schwachstellen wurden entdeckt. Edi Ettlin Jetzt kommentieren 13.06.2022, 05.00 Uhr

Eine Rauchwolke über den Stanser Pilatus Flugzeugwerken zeigte am Samstagmorgen den Beginn einer Übung an, die von der Betriebsfeuerwehr Pilatus, der Stützpunktfeuerwehr Stans und der Chemiewehr Uri für etwa 100 Einsatzkräfte geplant worden war.

Die Einsatzkräfte aus mehreren Kantonen arbeiten zusammen. Eine beschriftete Plane hilft bei der übersichtlichen Platzierung der Gerätschaften. Bild: Edi Ettlin (Stans, 11. Juni 2022)

Die erste Aufgabe bestand darin, dass um halb sieben ein Brand in der Lackiererei ausgebrochen war. Die Betriebsfeuerwehr startete die Rettungs- und Löscharbeiten und forderte Unterstützung bei der Stützpunktfeuerwehr Stans an. Kurz vor sieben Uhr stiessen Feuerwehrleute dann auf einen verletzten Mitarbeiter, der berichtete, dass sich in der benachbarten Halle bei den Galvanikbädern eine chemische Reaktion ereignet habe. Dies war das Stichwort für das Aufgebot der in Altdorf stationierten Chemiewehr Uri.

Zusammenarbeit vertraglich geregelt

Seit 2005 hat der Kanton Nidwalden eine Leistungsvereinbarung mit dem Nachbarkanton, die regelt, dass sich Nidwalden im ABC-Ernstfall auf die Hilfe der Chemiewehr Uri verlassen kann. ABC bedeutet in diesem Fall: Massnahmen zur Abwehr und Vermeidung atomarer, biologischer, und chemischer Bedrohungen.

Einsatzleiter Klaus Flury (weisse Weste) koordiniert an einem der regelmässigen Rapporte die Arbeiten. Bild: Edi Ettlin (Stans, 11. Juni 2022)

Die Chemiewehr Uri ist eine Milizorganisation und rekrutiert ihr Personal aus den Urner Feuerwehren. Auch acht Mitglieder der Stützpunktfeuerwehr Stans nehmen regelmässig an der Ausbildung teil. Chemiewehrkommandant Hermann Gisler spricht von einem Vorteil im Ernstfall:

«Das bedeutet, dass es in Nidwalden Feuerwehrleute gibt, die mit unserem Material bestens vertraut sind.»

Zwei- bis dreimal jährlich wird die Chemiewehr laut Gisler nach Nidwalden gerufen. Meist geht es um Lieferungen von Gerätschaften, die zur Beseitigung von Ölverschmutzungen benötigt werden. Letztes Jahr stellte die Chemiewehr Spezialpumpen bereit, als nach einem Brand in einem Nidwaldner Industriebetrieb mit Lösungsmitteln verunreinigtes Löschwasser entsorgt werden musste.

Chemiewehr ist Organisationssache

Während am Samstag die Chemiewehr mit ihren 16 Fahrzeugen durch den Seelisbergtunnel anrückte, machten die Nidwaldner ihre Hausaufgaben. Damit die Übersicht nicht verloren ging, brauchte es eine neue Führungsstruktur. Es wurden räumlich getrennte Abschnitte gebildet und Fachbereiche definiert. Klaus Flury, stellvertretender Kompaniekommandant der Feuerwehr Stans, übernahm die Gesamteinsatzleitung. An regelmässigen Absprachen liefen die Fäden zusammen.

Erste Abklärungen und Einschätzungen von Chemiefachberatern ergaben, dass es sich bei der fraglichen Substanz um hochgiftige Blausäure handeln könnte. Mit Atemschutzgeräten und Schutzanzügen ausgerüstete Erkundungstrupps suchten die Gebäude ab, und bestätigten die Annahmen mit Luftmessungen. Feuerwehrleute brachten weitere verletzte Personen aus den Gebäuden.

Chemiewehr ist eine «Materialschlacht»

Am Rand der Gefahrenzone ausserhalb der Werkhalle bauten Feuerwehrleute Duschen und Zelte auf. In der Dekontaminationsstelle – von allen Beteiligten kurz «Dekostelle» genannt – reinigten sie Patienten, Einsatzkräfte, und Material nach genau definierten Abläufen.

Nach einem Erkundungsauftrag in der Gefahrenzone reinigen Feuerwehrleute einen Kameraden und schälen ihn aus dem Schutzanzug. Bild: Edi Ettlin (Stans, 11. Juni 2022)

Zur gleichen Zeit verlegten Mitglieder der Chemiewehr Uri und der Stützpunktfeuerwehr Sarnen ennet des Flugplatzes eine kilometerlange Schlauchleitung und pumpten Wasser aus der Engelberger Aa. Dieser Versuch ergab, dass die beiden Organisationen bei Bedarf zusammen Wasser über längere Strecken befördern könnten.

Im Areal der Pilatus hatte die Chemiewehr unterdessen säurefeste Pumpen, Schläuche und Behälter aufgebaut. Als gegen elf Uhr alles bereit war für die Beseitigung der Chemikalie, beendeten die Leiter die Übung.

Mit dem Resultat zufrieden

Roman Emmenegger von der Geschäftsleitung der Pilatus Flugzeugwerke AG hatte das Ganze aufmerksam beobachtet. An der kurzen Übungsbesprechung zeigte er sich beeindruckt von der geleisteten Arbeit und von der Bereitschaft der Beteiligten, einen sonnigen Samstagmorgen dafür zu opfern.

Auch Hermann Gisler sah die Ziele der Übung erreicht. «Vor allem die Absprachen zwischen den Organisationen haben sehr gut funktioniert», lautete sein Fazit. Ein paar erkannte Schwächen würden nun wieder in die Ausbildung einfliessen.

