Grüne streben in Stans nach dem Präsidium Die Partei nominiert für die Wahlen am 5. April Lukas Arnold. Er ist seit 2014 im Gemeinderat. Sophie Küsterling 28.01.2020, 17.15 Uhr

Gemeinderat Lukas Arnold (Grüne). PD

Die Grünen Stans haben Lukas Arnold als Gemeindepräsidenten nominiert. Arnold ist seit 2014 als Gemeinderat im Amt und seit 2018 Gemeindevizepräsident. Er ist zuständig für das Ressort Kultur, Sport und Freizeit. Der 54-jährige Unternehmer und Familienvater sei eine ausgewiesene und erfahrene Persönlichkeit, schreibt Partei. Die Grünen Stans seien der Überzeugung, dass mit Lukas Arnold das Gemeindepräsidium in beste Hände komme.

Der derzeitige Gemeindepräsident Gregor Schwander (CVP) tritt bei den Gesamterneuerungswahlen am 5. April nicht mehr an. Schwander gehört dem Rat seit 2008 an, seit 2016 als Präsident. Wie die Gemeinde mitteilt, kandidieren die übrigen sechs Mitglieder des Rats für die Amtsperiode 2020 bis 2024 erneut