Christina Amstutz wird Fraktionspräsidentin der GLP Nidwalden

Grünliberale Partei Nidwalden Neue GLP-Fraktionspräsidentin heisst Christina Amstutz An ihrer Versammlung vom 4. Mai im Restaurant Rosenburg in Stans der Fraktion der Grünliberalen Partei Nidwalden wurde Christina Amstutz einstimmig ins Amt gewählt. 16.05.2022, 15.50 Uhr

Christina Amstutz. Bild: PD

Christina Amstutz (Bild) übernimmt dieses Amt zusätzlich zu ihrer Funktion als Leiterin der Geschäftsleitung der GLP NW. Sie freut sich darauf, die Stimme der Grünliberalen Partei in den Landrat tragen zu dürfen und sich an den Geschäften aktiv zu beteiligen, wie es in einer Medienmitteilung der GLP Nidwalden heisst.