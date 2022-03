Grünliberale holen Sitz in der Nidwaldner Regierung

Wahlen Nidwalden Grünliberale holen Sitz in der Regierung – so reagieren die Gewählten Bei ihrem ersten Antreten nimmt die Partei der FDP einen Regierungssitz ab. Die anderen Parteien konnten ihre Vertretung verteidigen. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 13.03.2022, 20.16 Uhr

Therese Rotzer (Mitte), Michele Blöchliger (SVP), Peter Truttmann (GLP), Joe Christen (FDP), Karin Kayser-Frutschi (Mitte), Res Schmid (SVP) und Othmar Filliger (Mitte) beim Wahlfoto. Bild: Urs Hanhart (Stans, 13. März 2022)

Um kurz nach 12 lagen am Sonntag die ersten Resultate zu den Regierungsratswahlen aus Wolfenschiessen und Emmetten vor. Um die zwei vakanten Sitze in der Regierung zeichnete sich schon bald ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Therese Rotzer (Mitte), Armin Odermatt (SVP) und Peter Truttmann (GLP) ab. Um 14 Uhr war mit Buochs das letzte Resultat aus den Gemeinden bekannt. Jetzt war klar, dass Rotzer und Truttmann das bessere Ende für sich behielten. Therese Rotzer reiht sich noch vor dem bisherigen Res Schmid auf dem fünften Platz ein, Peter Truttmann kommt auf den siebten Platz. Auch Armin Odermatt erreicht das absolute Mehr von 5486 Stimmen, ist jedoch als Achter nicht gewählt.

Die Wiederwahl aller bisherigen Regierungsrätinnen und Regierungsräte war nicht gefährdet. Othmar Filliger (Mitte) lag in fast allen Gemeinden an der Spitze und holte mit 10250 Stimmen das beste Resultat vor Karin Kayser mit 10036 Stimmen, an dritter Stelle folgte Michèle Blöchliger (SVP) und an vierter Stelle der nunmehr einzige FDP-Vertreter Joe Christen.

Bestätigung für die Arbeit der vergangenen Jahre

An einer Medienkonferenz bedankten sich die sieben gewählten Regierungsrätinnen und Regierungsräte beim Wahlvolk für das Vertrauen. «Das Resultat freut mich sehr», sagte Othmar Filliger. Mit elf Kandidierenden für sieben Sitze sei der Wahlkampf spannend gewesen, hielt er fest. «Man wusste nicht, wie es herauskommt.» Die Wahl sei auch eine Bestätigung für die Arbeit der vergangenen Jahre. «Alle Bisherigen wurden gut wiedergewählt.» Das Resultat sei auch eine Motivation für die künftige Arbeit.

«Ich freue mich riesig über das tolle Resultat, das ich erreicht habe», sagte die neu gewählte Therese Rotzer. Am Sonntagmorgen sei sie sehr angespannt gewesen, da sie bei der Ausgangslage mit einem knappen Wahlausgang gerechnet habe. Geschätzt habe sie den fairen Wahlkampf.

Peter Truttmann bezeichnete seine Wahl als Überraschung. Er wolle sowohl die Anliegen seiner Partei aber auch sich als Person im Gremium einbringen.

Karin Kayser äusserte ihre Freude und Dankbarkeit über ihr Ergebnis. «Das ist eine Antwort der Bevölkerung auf die Arbeit, die ich als Person geleistet habe, und auch auf die Arbeit der ganzen Regierung.» Die künftigen Herausforderungen liessen sich nur als Team bewältigen. «Wir sind gut gerüstet dafür», zeigte sie sich überzeugt.

Nachdem sie bei ihrer ersten Kandidatur vor vier Jahren eine Achterbahnfahrt hinter sich gehabt habe, ob sie gewählt sei oder nicht, sei die Wiederwahl an dritter Stelle für sie eine Genugtuung, sagte Michèle Blöchliger. Das Resultat freue sie insbesondere auch für ihr Team in der Gesundheits- und Sozialdirektion, werde doch damit die Arbeit sichtbar, die während der Coronapandemie geleistet worden sei.

Joe Christen sieht in seinem vierten Platz das Vertrauen der Stimmbevölkerung. Er wünsche sich dieses auch für die kommende Legislatur. Er freue sich auf die weitere Zusammenarbeit im Regierungsrat.

Res Schmid bedankte sich bei der Bevölkerung für die Bestätigung. Er sei das amtsälteste Mitglied der Regierung und dürfe dies nun zum vierten Mal erleben.

Bürgerliche Mitte stark vertreten

Die bürgerliche Mitte bleibe stark in der Regierung, sagte Mitte-Parteipräsident Mario Röthlisberger mit Blick auf die weiterhin drei Regierungssitze seiner Partei. «Das sehr gute Abschneiden unserer Kandidatinnen und unseres Kandidaten zeigt, dass die Nidwaldnerinnen und Nidwaldner zufrieden sind mit der Arbeit der Mitte.»

SVP-Kantonalpräsident Roland Blättler freute sich darüber, dass die bisherigen Regierungsmitglieder gut bestätigt worden seien. Auch Armin Odermatt habe gut abgeschnitten und gar das absolute Mehr erreicht. «Wir werden analysieren müssen, wo wir die 255 Stimmen liegengelassen haben», meinte Blättler.

FDP-Präsident Rapahael Bodenmüller strich als positiv heraus, dass die bürgerliche Mitte mit vier Sitzen in der Regierung vertreten sei. Gleichwohl bedauere er den Verlust des zweiten Sitzes seiner Partei.

«Wir freuen uns, dass wir auf Anhieb einen Sitz ergattern konnten», sagte GLP-Co-Präsidentin Denise Weger. Sie bezeichnete es als Riesenüberraschung. «Wir haben gemerkt, dass wir auf Unterstützung zählen dürfen und dass es klappen könnte.» Dass es nun ohne zweiten Wahlgang gehe, hätten sie nicht erwartet. In welchen Lagern die Grünliberalen Stimmen hätten holen können, sei zum jetzigen Zeitpunkt Spekulation. «Das müssen wir im Nachgang der Wahlen anschauen.»

Der Sitzgewinn habe sicher auch mit der Person von Peter Truttmann zu tun, zeigte sich GLP-Co-Parteipräsidentin Denise Weger überzeugt. «Regierungsratswahlen sind auch Personenwahlen, während beim Landrat vielleicht eher die Parteizugehörigkeit gewichtet wird.» Da habe Peter Truttmann der Partei sicher geholfen, da er sehr etabliert sei und grossen Rückhalt in der Bevölkerung geniesse. «Mit ihm haben wir einen guten Kandidaten gefunden, der gleichzeitig noch unsere Werte vertritt.»

