«Gustaf» soll Kommunikation stärken und dadurch Entwicklung der Nidwaldner Kinder gezielter unterstützen Ein neu lanciertes Projekt soll die Chancengerechtigkeit von Nidwaldner Kindern verbessern, indem Fachpersonen besser zusammenarbeiten. 21.09.2020, 13.26 Uhr

Das Projekt des Kanton Nidwalden soll zu mehr Chancengleichheit durch frühe Förderung verhelfen.

Bild: Dominik Wunderli

(Buochs, 14. März 2019)

(mah) Alle Kinder sollen gesund aufwachsen und ihr Potenzial verwirklichen können. Und Eltern sollen Hilfestellung erhalten, bevor sich Belastungen zu erheblichen Problemsituationen verfestigen. Diese Leitgedanken stehen hinter dem Projekt «Guter Start ins Familienleben» – kurz «Gustaf» – der Gesundheits- und Sozialdirektion Nidwalden.

Entstanden ist dieses aus dem «Netzwerk frühe Kindheit». Im Rahmen von regelmässigen Treffen fördere das Netzwerk die Vernetzung zwischen Fachpersonen aus dem Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich, heisst es in der Mitteilung des Kantons. Nidwalden verfüge über ein vielfältiges Förderangebot für Familien mit Kindern im Vorschulalter, so Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger: «Oftmals ist es aber eine Herausforderung, Eltern in Belastungssituationen früh zu erreichen und mit Blick auf die gesunde Entwicklung ihrer Kinder zu stärken.»

Hebammen, Ärzte und Berater werden integriert

Nidwaldner Regierungsrätin Michèle Blöchliger, Gesundheits- und Sozialdirektorin. Bild: PD / Nidwaldner Zeitung

Genau hier will «Gustaf» ansetzen. Die jeweilige Anlaufstelle soll die Beratungsfunktionen so koordinieren, dass Betroffene wirkungsvoll und langfristig begleitet werden können. Der Kanton erhofft sich so ausserdem, Beratungsabbrüche zu vermeiden. «Dies funktioniert nur, wenn allen die Abläufe und ihre Rolle klar sind», so Blöchliger. Mit der frühen Förderung könne der Kanton die Bildungschancen erhöhen und damit die Chancengerechtigkeit der Kinder verbessern. Das Projekt wird von Gesundheitsförderung Schweiz unterstützt. Umgesetzt wird «Gustaf» von der kantonalen Stelle für Gesundheitsförderung und Integration in enger Kooperation mit Fachpersonen aus der Praxis wie Hebammen, Ärztinnen und Ärzte, Mütter- und Väterberaterinnen oder Sozial- und Familienberaterinnen und -berater.

Durch diesen Austausch und die Zusammenarbeit soll die Kommunikation unter den verschiedenen Fachpersonen und -stellen zu intensiviert werden. Dadurch werde es in Zukunft möglich sein, die Eltern umfassender zu unterstützen und das Angebot besser auf die individuellen Bedürfnisse abzustimmen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Modellprojekt der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz

An der kürzlichen Netzwerkveranstaltung ist das Projekt offiziell lanciert worden. Rund 80 Fachpersonen nahmen laut Mitteilung daran teil und hätten so den Handlungsbedarf in diesem Bereich unterstrichen. Ihnen stehen nun fachliche Arbeitstools und Gefässe für den spezifischen Austausch zur Verfügung.

Wenn das Projekt im Verlauf von 2022 ausläuft, soll im Kanton Nidwalden ein wirkungsvolles System für die interprofessionelle Zusammenarbeit rund ums Kindeswohl verankert sein. Begleitet wird der Prozess durch eine Evaluation der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW). Zudem ist «Gustaf» eines von vier Modellprojekten, die von der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz finanziell unterstützt werden, mit dem Ziel, die psychische Gesundheit von Kleinkindern und ihren Eltern in Belastungssituationen zu stärken.

Weitere Informationen zum Projekt sind unter www.gustaf.ch zu finden.