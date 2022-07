Erstaunen über Verzögerung beim Gesamtverkehrskonzept

Nidwalden Weitere Runde für das Gesamtverkehrskonzept wird unterschiedlich beurteilt Die Verzögerung bei der Verabschiedung des Nidwaldner Gesamtverkehrskonzeptes löst teils Erstaunen aus. Andere befürworten, dass sich die Regierung mehr Zeit nimmt. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 14.07.2022, 05.00 Uhr

Der Regierungsrat behandelt das Gesamtverkehrskonzept (GVK) noch einmal in einer dreiköpfigen Arbeitsgruppe (wir berichteten). Im Herbst – Baudirektorin Therese Rotzer geht von November aus – will die Regierung das GVK verabschieden. Die Pläne der Regierung lösen unterschiedliche Reaktionen aus.

Bahnübergang in Stans: Das Gesamtverkehrskonzept will Lösungen für den Autoverkehr, den Langsamverkehr und den öffentlichen Verkehr finden. Bild: PD

Das Gesamtverkehrskonzept sei ein wichtiges Thema für den Kanton Nidwalden und die Mitte habe dazu auch eine Stellungnahme abgegeben, hält Parteipräsident Mario Röthlisberger fest. «Da es sich um ein Grundlagenpapier handelt, soll sich der Regierungsrat für diese Arbeit die Zeit nehmen, die es braucht. Ansonsten ist die Qualität nicht sichergestellt. Wir sind gespannt, wie sich das Konzept im Herbst präsentieren wird», so Röthlisberger.

Möglicherweise bereitet Vier-V-Strategie Mühe

«Vielleicht macht es ja auch Sinn, dass sich die neue Regierung noch einmal mit dem Verkehrskonzept auseinandersetzt, nachdem sie sich in der alten Zusammensetzung offenbar mit der Verabschiedung schwertat», meint Daniel Niederberger. Der Stanser SP-Landrat ist für die Kommunikation seiner Partei zuständig.

«Wichtig ist ja auch, ob die Umfahrungsstrasse Stans West realisiert wird oder nicht. Hier hat das Nidwaldner Stimmvolk im November das letzte Wort.»

Dies sei vielleicht mit ein Grund, dass die Regierung das GVK etwas lustlos vor sich herschiebe. Möglich, dass die Vier-V-Strategie «Vermeiden», «Verlagern», «Verträglich gestalten», und «Vernetzen», an der sich das GVK orientiere, Mühe bereite. Dieses Konzept sei in der Vernehmlassung von Seiten der SP im Grossen und Ganzen sehr wohlwollend aufgenommen worden. Jetzt gehe es darum, die Erkenntnisse, klug und weitsichtig auch umzusetzen, so Niederberger.

Erstaunt über das Vorgehen der Regierung ist der Stanser Gemeindepräsident Lukas Arnold. Stans habe wie alle anderen Gemeinden bei der Erarbeitung des kantonalen Gesamtverkehrskonzepts mitgewirkt. «In der Steuerungsgruppe war das Konzept verabschiedet worden», so Arnold.

Daher sei nicht ganz nachvollziehbar, warum das vorliegende Konzept offenbar nicht genüge und die Regierung nun noch einmal über die Bücher wolle.

«Wir haben auch bei der Erarbeitung des Verkehrskonzepts für die Gemeinde Stans eng mit dem Kanton zusammengearbeitet», hält er fest. Das mache auch Sinn, da die Verkehrsströme im Hauptort zusammenliefen. «Wir haben unser Konzept vorgestellt, und mit der Bevölkerung diskutiert», sagt Lukas Arnold. Er hofft, dass der Regierungsrat beim GVK keine wesentlichen inhaltlichen Änderungen anstrebe. «Das könnte sonst allenfalls zu Abstimmungsproblemen mit dem Stanser Konzept führen.»

Landrat Armin Odermatt (SVP, Oberdorf) hätte erwartet, dass der Regierungsrat in der alten Zusammensetzung das GVK bis zu den Sommerferien verabschiedet. Kritik übt er – wie seine Partei bereits in der Vernehmlassung – daran, dass das Gesamtverkehrskonzept nicht auch den zuständigen Kommissionen des Landrats vorgelegt worden sei. Er denkt dabei etwa an die Finanzkommission oder die Kommission für Bau, Planung, Landwirtschaft und Umwelt (BUL), deren Präsident er ist. «Dort hätte man auch Prioritäten setzen können», findet Odermatt.

Etwa beim Winterverkehr nach und von Engelberg oder auch bei der Kreuzstrasse. «Und die Kommissionen hätten sich schon einmal mit im Konzept vorgesehenen Projekten befassen können», sagt er. So wüsste man schon detaillierter über die Pläne Bescheid, die dann ohnehin noch ins Parlament kämen, wenn sie dereinst umgesetzt werden sollen.

Matthias Christen, Co-Präsident der Nidwaldner Grünliberalen, ist überrascht, dass sich nun noch einmal eine Arbeitsgruppe der Regierung über das Gesamtverkehrskonzept beugt. «Wir sollten vorwärtsmachen», ist er überzeugt. Er wisse nicht, wo der Schuh drücke.

«Es waren alle Themen auf dem Tisch, und man hätte sich einigen können.»

