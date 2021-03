Die Covid-19-Härtefall-Finanzhilfen geben auch in der Politik zu reden. Mit einem einfachen Auskunftsbegehren wollen die Landräte Remo Zberg (FDP, Hergiswil), Peter Wyss (SVP, Stans) und Sepp Gabriel (SVP, Buochs) von der Regierung wissen, nach welchen Kriterien und in welcher Priorität Härtefallgelder gesprochen würden. Gemäss Härtefallverordnung belaufen sich die nicht rückzahlbaren Beiträge auf höchstens 20 Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes der Jahre 2018 und 2019 und auf höchstens 300'000 Franken. Sie fragen sich, warum der Spielraum nicht ausgenützt wird. Auch seien ihnen Gastrobetriebe bekannt, die sich durch ihre seriöse Unternehmensführung, den Verzicht von Betriebsferien, mit zusätzlichen Öffnungstagen und weiteren Anstrengungen jahrzehntelang am Markt behauptete hätten, nun aber nicht von den Härtefallgeldern profitieren könnten. «Das heisst, die Tüchtigen, welche 2020 versucht haben, ihre Einbussen möglichst klein zu halten, werden als ‹Belohnung› noch abgestraft», schlussfolgern sie. Dieses Auskunftsbegehren werde im Gesamtregierungsrat besprochen und voraussichtlich am 31. März im Landrat beantwortet, so Othmar Filliger. Er wolle nicht vorgreifen. (map)