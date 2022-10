«Hans-Peter» Sessionsrückblick mit Peter Keller und Hans Wicki macht Schreckensgespenst real: «Im Winter könnte der Strom knapp werden» Die Energiedebatte beschäftigte nicht nur Bundesbern, sondern auch in Nidwalden. An ihrem Sessionsrückblick zeigten Hans Wicki und Peter Keller Möglichkeiten für die Zukunft auf. Irene Infanger Jetzt kommentieren 03.10.2022, 05.00 Uhr

Hans Wicki (links) und Peter Keller kamen an ihrem Sessionsrückblick hauptsächlich aufs Thema Energie zu sprechen. Bild: Irene Infanger (Stans, 1. Oktober 2022)

Die Rücktrittsankündigung von SVP-Bundesrat Ueli Maurer Ende der letzten Woche schlug medial hohe Wellen. Prägend für die eben erst zu Ende gegangene Herbstsession des eidgenössischen Parlaments waren jedoch zwei andere Themen: die Energiethematik und die AHV.

Ersteres war denn auch Hauptthema am Sessionsrückblick von Peter Keller (SVP) und Hans Wicki (FDP). Neben einigen kurzen Informationen zu Nebenschauplätzen und einem kurzen Schwenker in die Welt der Tiere (frühere Aussage Wickis: «Irgendein Tier kommt in jeder Session vor!») interessierten sich die rund 45 Anwesenden im Höfli Stans insbesondere für die Thematik der Energie: So kam alsbald die Frage auf, ob denn die drohende Energiemangellage wirklich komme oder sie lediglich ein Schreckensgespenst sei?

Schweiz nur noch zweite Wahl

Wicki sprach Klartext und sagte, dass man in Sachen Strom in diesem Winter tatsächlich ein Problem kriegen könnte, da die Abhängigkeit nach Deutschland (Gas) und Frankreich (Strom) sehr gross sei. Und da Frankreich aktuell rund die Hälfte seiner 56 Anlagen revidiere und Deutschland zu wenig Gas habe, sei die Schweiz nur noch zweite Wahl. Der FDP-Ständerat aus Hergiswil sagte:

«Wenn Frankreichs Kernkraftwerke nicht mehr ans Netz gehen, dann haben wir echt ein Problem. Dann könnte es knapp werden.»

FDP-Ständerat Hans Wicki aus Hergiswil. Bild: Irene Infanger (Stans, 1. Oktober 2022)

Hier lenkte Keller ein und sagte, dass es drei Bereiche in dieser Diskussion gebe: das Prinzip Hoffen, dass Frankreich seine Kraftwerke wieder hochfahren kann; das Prinzip Spardebatte: weniger Duschen, Kerzen und Holz kaufen (für ihn eine Ablenkungsdebatte); und die dritte Frage sei, was die Schweiz kurzfristig machen könne? Hier warf Keller zum einen das vom Bund geplante Reservekraftwerk im Kanton Aargau ein (gemäss Wicki würde dieses pro Sekunde 70 Liter Erdöl verbrennen!), zum anderen die Notstromaggregate von Unternehmen und öffentlichen Gebäuden.

Stromsparen nur bedingt möglich

Diese 1300 Unternehmen dürften aus umweltschutztechnischen Gründen aktuell höchstens 50 Stunden betrieben werden, könnten jedoch rund 4 Gigawatt produzieren, bei einer Auslastung von 30 Prozent würde 1 Gigawatt bereits reichen (viel mehr als die Reservekraftwerke produzieren könnten):

«Diese Thematik müssen wir jetzt anpacken und nicht erst in einigen Monaten.»

Keller und Wicki waren sich zudem einig, dass Stromsparen nur bedingt möglich sei. Unternehmungen hätten ihre Sparanreize heute schon grösstenteils ausgereizt. Die Politiker befürchten gar, dass Industrieunternehmen ihre Produktion einstellen könnten, weil der Strom für die Herstellung zu teuer sei, und stattdessen lieber den eingesparten Strom weiterverkaufen könnten. Und auch die Privaten hätten nur begrenzte Möglichkeiten, zu sparen. Wicki betont:

«Den alltäglichen Komfort um 40 Prozent zu ändern, ist schon sehr viel.»

Energiestrategie 2050: Der Weg zur Klimaneutralität

«Der Ukraine-Krieg ist nur ein Beschleuniger unseres Energieproblems, aber nicht die Ursache», sagte SVP-Nationalrat Peter Keller und sprach damit die vor Jahren beschlossene Energiestrategie 2050 an. Der aufgrund von Fukushima beschlossene Austritt aus der Atomenergie habe damals schon die Frage aufgeworfen, wie man den aktuellen Energieverbrauch mit erneuerbaren Energien herstellen könne.

SVP-Nationalrat Peter Keller aus Hergiswil. Bild: Irene Infanger (Stans, 1. Oktober 2022)

Das Grundproblem liege darin, dass die Speichermöglichkeit im Winter fehle und man sich auf die Importstrategie festlegte. «Wir haben immer gesagt, dass die Energiestrategie 2050 nicht funktioniert.» Er sei immer misstrauisch, wenn auf so lange Sicht hinaus geplant werde, und sieht das Ganze als nicht realisierbar an. Keller lehnte denn auch den Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative («Für ein gesundes Klima») ab. Keller:

«Die Energiekrise damit noch zu verschärfen, ist fahrlässig.»

Wicki zeigte sich diesbezüglich pragmatisch. Er sei zwar grundsätzlich dagegen, dass immer alles vom Bund subventioniert werden müsse. Es sei jedoch ein Schritt, etwa auch in höheren Lagen mehr Energie zu generieren – auch wenn der Umweltschutz eingeschränkt werde. Man befinde sich aktuell in einem schwierigen Spannungsfeld zwischen Versorgungssicherheit, Umweltschutz und dem angestrebten Klimaziel Netto-Null.

