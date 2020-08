Hauseigentümerverband Nidwalden kritisiert Eingriff ins Eigentumsrecht Der HEV bezeichnet an seiner GV den von National- und Ständerat beschlossenen Geschäftsmieterlass als willkürlich und ungerecht. 20.08.2020, 15.21 Uhr

Toni Niederberger bleibt Präsident des Hauseigentümerverbandes Nidwalden. Bild: Kurt Liembd (Ennetbürgen, 2. Mai 2018)

(unp) Der National- und Ständerat habe eine Zwangsregelung über den Geschäftsmieterlass während des Lockdowns beschlossen, hiess es an der GV des Hauseigentümerverbands HEV Nidwalden, die coronabedingt am Dienstag im kleinen Rahmen abgehalten wurde. «Dieser Zwangseingriff ins Eigentumsrecht der Hauseigentümer wird vom HEV als willkürlich und ungerecht abgelehnt», schreibt der Verein in einer Mitteilung.