Seaplane-Meeting: In Hergiswil trafen sich die Wasserflugzeuge

Hergiswil 16. Seaplane-Meeting: Drei Wohlfühltage auf dem Wasser und in der Luft Am 16. Seaplane-Meeting kamen zahlreiche Gäste nach Hergiswil, um sich einen 20-minütigen Rundflug zu gönnen. Robert Hess 14.06.2021, 16.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Wasserflugzeug im Hergiswiler Seebecken. Bild: Robert Hess (Hergiswil, 11. Juni 2021)

Musste vor einem Jahr das 15. Seaplane-Meeting wegen der Pandemie kurzfristig von Anfang Juni auf September 2020 verschoben werden, habe dieses Jahr wieder alles gestimmt, zog Organisator Christoph Hornstein am Sonntagabend Bilanz. Schönes Wetter, gute Seeverhältnisse, die Präsenz von sechs Wasserflugzeugen aus der Schweiz und aus Deutschland, ein Ablauf ohne Zwischenfälle und ein reges Publikumsinteresse vom Freitag bis zum Sonntag zeichneten die 16. Durchführung des Treffens im Hergiswiler Seebecken aus. «Besonders begehrt waren die Passagierflüge», so Hornstein weiter. «Insgesamt absolvierten unsere Piloten an den drei Tagen rund 85 20-minütige Rundflüge mit je einem Passagier – darunter auch recht viele Frauen und Männer aus der Region, die spontan buchten.»

Bild: Robert Hess (Hergiswil, 11. Juni 2021)

Bei Organisator Christoph Hornstein liefen alle Fäden zusammen. Bild: Robert Hess (Hergiswil, 11. Juni 2021)

Das 16. Hergiswiler Meeting der Vereinigung Seaplane Pilots Association Switzerland (Spas) war gleichzeitig auch das sechste «Hans-Fuchs-Memorial» – im Gedenken an den 2015 verstorbenen Hergiswiler Hotelier und Gletscherpiloten Hans Fuchs. Dieser hatte das jährliche Wasserflugzeugtreffen beim Seehotel Pilatus seinerzeit initiiert. Spas-Präsident Heinz Sägesser legte auch am diesjährigen Treffen in Hergiswil «grossen Wert auf ein Dankeschön an die Gastgemeinde, den Kanton und an das Bundesamts für Zivilluftfahrt für die Erteilung der Bewilligungen».

Bild: Robert Hess (Hergiswil, 11. Juni 2021)

Bundesamt überprüft Einhaltung der Auflagen

So sei auch am vergangenen Wochenende ein Vertreter des Bundesamtes vor Ort gewesen, um die Einhaltung der Auflagen und der Sicherheitsvorkehrungen zu überprüfen, sagte Organisator Christoph Hornstein. Sein Dank galt auch den Piloten, Helferinnen und Helfern an der dreitägigen Veranstaltung.

Mindestens 300 Meter vom Ufer entfernt Die Verantwortlichkeiten im Wasserflugbetrieb sind klar geregelt. So heisst es im Spas-Magazin 2021: «Jeder Pilot entscheidet unter Berücksichtigung der Auflagen des Bundesamts für Zivilluftfahrt eigenverantwortlich, in welcher Richtung er startet/wassert und ob Wellengang, Wind und Schiffsverkehr einen Start oder eine Wasserung erlauben.» Stets sei grosse Vorsicht geboten hinsichtlich Treibgut. «Und es ist Rücksicht zu nehmen auf Schiffe, Wassersportler und Schwimmer», heisst es weiter. «Die Start- und Landezonen sind aus Lärmschutzgründen mindestens 300 Meter vom Ufer entfernt.» Mindestflughöhen seien einzuhalten und «lärmbewusstes Operieren der Wasserflugzeuge ist für jeden Piloten oberstes Gebot». (rh)