Hergiswil 19-jähriger Motorradfahrer kracht in Mauer und verletzt sich erheblich – Zeugen gesucht Am Freitagnachmittag kollidierte ein Motorradfahrer auf der Seestrasse in Hergiswil mit dem Randstein und anschliessend mit einer Stützmauer. Der 19-Jährige aus der Region wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. 13.08.2022, 14.01 Uhr

In Hergiswil war am Freitagnachmittag ein 19-jähriger Motorradfahrer aus der Region auf der Seestrasse in Richtung Stans unterwegs. Kurz vor der Gallerie Acheregg, im Bereich Reigeldossen, kollidierte der Motorradfahrer aus noch ungeklärten Gründen mit dem Randstein und anschliessend mit der Stützmauer, worauf er stürzte.