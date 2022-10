Unfall in Hergiswil: 70-Jähriger kollidiert mit Tunnelwand

Hergiswil 70-Jähriger kollidiert mit Tunnelwand und wird schwer verletzt Am Dienstagnachmittag verunfallte ein 70-Jähriger im Kirchenwaldtunnel bei Hergiswil. Der Mann musste mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. PilatusToday 04.10.2022, 22.02 Uhr

Am Dienstagnachmittag zirka um 15.40 Uhr fuhr ein 70-jähriger Mann mit seinem Kleinwagen auf der Autobahn A2 in Richtung Luzern. Im Kirchenwaldtunnel bei Hergiswil kollidierte das Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen mit der Tunnelwand und kam auf der rechten Fahrbahn zum Stillstand, wie die Kantonspolizei Nidwalden in einer Mitteilung schreibt

Der Lenker zog sich mittelschwere bis schwere Verletzungen zu. Bild: Kantonspolizei Nidwalden (Hergiswil, 4. Oktober 2022)

Der 70-jährige Fahrzeuglenker aus der Region wurde durch die Kollision mittelschwer bis schwer verletzt und musste mit dem Krankenwagen ins Spital gebracht werden. Am verunfallten Smart entstand Totalschaden.

Bis zirka 16 Uhr musste der Kirchenwaldtunnel in Richtung Luzern komplett gesperrt werden. Da eine Umleitung via Ausfahrt Hergiswil und anschliessender Einfahrt Hergiswil sofort in Betrieb genommen werden konnte, kam es zu keinen grösseren Staubildungen auf der Autobahn. Anschliessend war die Unfallstelle bis etwa 17.15 Uhr auf dem Überholstreifen nur einspurig befahrbar.

Die genaue Unfallursache wird nun durch die Kantonspolizei Nidwalden in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nidwalden abgeklärt.