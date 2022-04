Älplergesellschaft Hergiswil: Frauen dürfen nicht beitreten

Hergiswil «Traditionen sollte man wahren»: Älplergesellschaft bleibt Männerbastion Frauen dürfen weiterhin nicht Mitglied der Älplergesellschaft werden. Eine entsprechende Statutenänderung wurde deutlich abgelehnt. Urs Hanhart Jetzt kommentieren 23.04.2022, 12.27 Uhr

Die Älplerbruderschaft Hergiswil bleibt weiterhin eine Bruderschaft. Sie hielt am Freitag im katholischen Chilezentrum Hostatt eine ausserordentliche Generalversammlung ab. Im Mittelpunkt stand dabei eine Statutenrevision mit brisantem Inhalt: «Als Mitglied der Älplergesellschaft können alle natürlichen Personen ab dem 18. Altersjahr aufgenommen werden, die in der Gemeinde Hergiswil wohnhaft sind.» So lautete die von der Arbeitsgruppe Statutenrevision vorgeschlagene neue Version der Bestimmung.

Schon seit etwa 1770 existiert in der Seegemeinde eine Älplergesellschaft. Seither durften nur Männer Mitglied werden. Und das wird auch weiterhin so bleiben. Die anwesenden Stimmberechtigten – alles Männer und Mitglieder der Älplerbruderschaft – sprachen sich mit recht deutlichem Mehr dafür aus, beim Status quo zu bleiben. Ein Gegenantrag von Remo Zberg und Erich König mit dem Wortlaut «als Mitglied der Älplergesellschaft können alle natürlichen Personen männlichen Geschlechts ab dem 18. Altersjahr aufgenommen werden» erhielt 36 Stimmen. Für die Version der Arbeitsgruppe votierten lediglich 24. Damit ist die Frauenmitgliedschaft vom Tisch.

Die Mitglieder der Älplerbruderschaft Hergiswil haben die Aufnahme von Frauen abgelehnt. Bild: Urs Hanhart (Hergiswil, 22. April 2022)

Tradition soll bewahrt werden

Der erfolgreiche Gegenantragsteller Zberg hatte argumentiert:

«Es besteht überhaupt keine Notwendigkeit, Frauen in eine Gesellschaft aufzunehmen, die über eine 250-jährige Tradition verfügt und so gewachsen ist.»

Zudem seien die Frauen bei allen wichtigen Anlässen als Gäste dabei und auch herzlich willkommen. Schliesslich handle es sich um eine Bruderschaft und nicht um eine Schwesternschaft. «Traditionen sollte man wahren», lautete ein Argument, das mehrfach zu hören war.

Pro-Argumente kamen hauptsächlich von Versammlungsleiter Andy Blättler, dem Präsidenten der Älplergesellschaft von 2018 bis 2020, dessen Amtszeit aufgrund der Coronapandemie doppelt so lange dauerte wie üblich. Er hatte betont:

«Wir möchten es den Frauen ermöglichen, dass auch sie ein Amt übernehmen können. Im Kanton Obwalden ist dies schon länger Brauch. Als moderne Gesellschaft wollen wir den Frauen die Möglichkeit bieten, als Mitglieder in der Bruderschaft mitzumachen.»

Dass dieser Vorschlag schliesslich abgelehnt wurde, war für Blättler keine Überraschung: «Es kam auch innerhalb der Arbeitsgruppe zu intensiven Diskussionen, und es herrschte keine Einigkeit. Wir haben versucht, eine gute Lösung vorzulegen. Aber wir waren uns bewusst, dass das Ganze viel zu reden geben wird.»

Andy Blättler, Präsident der Älplergesellschaft von 2018 bis 2020 (rechts), leitete die Versammlung. Links: Werner Marti, Verwalter der Älplerbruderschaft. Bild: Urs Hanhart (Hergiswil, 22. April 2022)

Ehrenamt des Käsherrn kann durch Frau besetzt werden

Am Tag nach der ausserordentlichen Generalversammlung erfolgte die Übergabe an die Älplergesellschaft 2022 bis 2024. Dabei waren 28 Ämter zu besetzen, zwei mehr als bis anhin. Gemäss den revidierten Statuten gibt es neu nicht mehr nur zwei, sondern vier Älplerväter – dies, um der Überalterung entgegenzuwirken. Neu ist auch, dass das Ehrenamt des Käsherrn durch eine Frau besetzt werden kann. Allerdings darf eine allfällige Käsherrin nicht Mitglied der Bruderschaft werden. Das ist explizit so in den Statuten verankert.

Der Verein Älplergesellschaft Hergiswil unterteilt sich in eine amtierende Älplergesellschaft und in eine Älplerbruderschaft. Die Gesellschaft bezweckt, das Volksbrauchtum zu erhalten, für die Früchte der Natur und der Arbeit zu danken sowie alle zwei Jahre ein Erntedankfest zu feiern. Sie führt in der Regel in den geraden Jahren am dritten Sonntag im Oktober jeweils eine Älplerchilbi durch. Dabei formiert sich alle zwei Jahre eine neue Älplergesellschaft, wobei deren Mitglieder automatisch bis zu ihrem Lebensende Mitglied der Bruderschaft werden. Die Bruderschaft ist dafür besorgt, dass die Tradition der Erntedankfeier von einer Älplergesellschaft auf die nächste übertragen wird.

