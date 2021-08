Hergiswil: Car-Unglück vor 60 Jahren forderte 16 Menschenleben

Hergiswil Car-Drama in Hergiswil forderte vor 60 Jahren 16 Menschenleben – eine Zeugin erinnert sich zurück Im August 1961 ereignete sich in Hergiswil ein schweres Carunglück. Adelheid Aregger erinnert sich daran. Ihr Mann fotografierte damals – zufällig. Matthias Piazza 09.08.2021, 08.37 Uhr

Schaulustige verfolgten die Rettungsmassnahmen nach dem Carunglück. Bilder: PD (Hergiswil, 2. August 1961)

Adelheid Waldispühl, wie sie ledig hiess, jasste mit ihren Eltern und ihrem Verlobten und späteren Mann Ruedi Aregger in der Stube der damaligen Kartonfabrik ihres Vaters in Hergiswil. Plötzlich stürmte die Mieterin aus dem oberen Stock herein: «Schaut aus dem Fenster!» Dort, im See am Lopper, spielte sich Schauderhaftes ab.

«Wir sahen eben noch, wie ein Reisebus langsam im Vierwaldstättersee versank», erinnert sich die damals 22-jährige Adelheid Aregger an diesen 2. August 1961 zurück. «Sofort eilte ich in die Küche und erhitzte in unserem Dampfkochtopf Wasser für Tee, legte einige Becher in einen Korb. Kurz darauf fuhren mein Verlobter und ich zur Unfallstelle», erzählt sie. «Es herrschte Entsetzen – bei den Geretteten, den Rettern und den wenigen Leuten, die aus ihren Autos gestiegen waren und zuerst gar nicht wussten, was eigentlich passiert war.»

Aufnahmen schlummerten sechs Jahrzehnte in einer Schachtel

Den Geretteten reichte sie wärmenden Tee. Ihr Verlobter fotografierte. Entstanden sind die wohl einzigen Farbaufnahmen so unmittelbar nach dem Unglück. Anfang der 1960er-Jahre hatte kaum jemand einfach so eine Kamera dabei, Fotoaufnahmen waren teuer. Dass ihr Verlobter eine Kamera zur Hand hatte, war ein Zufall. «Weil wir am nächsten Tag nach Holland in die Ferien fahren wollten, hatte Ruedi den Fotoapparat seines Bruders ausgeliehen.»

Adelheid Aregger. Bild: PD

«Wir überlegten, die Fotos einem Zeitungsreporter zur Verfügung zu stellen. Aber wir kannten keinen. So entschieden wir uns aus Spargründen, den angefangenen teuren 36er-Diafilm mit Aufnahmen von unseren Holland-Ferien zu füllen», erzählt sie. 36 Franken habe er gekostet, bei einem Monatslohn von 900 Franken. «Als wir zwei Wochen später zurückkehrten und die Diafilme entwickeln liessen, war das Unglück am Lopper nicht mehr aktuell. Wir schauten uns auf der Leinwand unsere Ferienbilder an, zeigten sie unseren Familien und dachten, es sei zu spät, die Fotos vom Unglück an eine Redaktion zu schicken.» Der Alltag habe sie wieder übernommen: Das Studium, die Zeit als Lehrerin, die Hochzeit, der Einzug in eine gemeinsame Wohnung im luzernischen Wikon.

So kam es, dass diese Aufnahmen vom Hergiswiler Carunglück sechs Jahrzehnte in einer Schachtel schlummerten, ohne dass sie die Öffentlichkeit je zu Gesicht bekam. Das Unglück und die Fotos davon gerieten in Vergessenheit – bis an jenem Tag, als Adelheid Aregger beim Aufräumen auf die alten und bisher unveröffentlichten Aufnahmen stiess.

Der Adlerplatz kurz nachdem ein Car in den Vierwaldstättersee gefahren war.

Unglück forderte 16 Todesopfer

Das ganze Ausmass der Tragödie, worüber auch die Zeitungen in den Tagen darauf berichteten, bekam das junge Paar in seinen Ferien in Holland nicht mit. 16 Todesopfer waren zu beklagen. Es war der Verkehrsunfall mit den meisten Toten, den die Schweiz bis zum damaligen Zeitpunkt erlebt hatte. Total sassen 38 Personen im Car, der Reiseleiter mit seiner Frau, der Chauffeur und 35 Lehrerinnen und Lehrer. Sie befanden sich auf einer Tour durch Europa und waren an diesem schicksalhaften Tag von Interlaken Richtung Luzern unterwegs.

In Hergiswil ereignete sich dann das Unglück, das auch in einer über 70-seitigen Expertise aus dem Jahre 1963 beschrieben ist. Der Car der italienischen Reisefirma war auf der Lopperstrasse unterwegs. Kurz nachdem der Chauffeur einen Mofafahrer überholt hatte, wollte er einen Lastwagen mit Anhänger kreuzen. Dabei musste der Lastwagenfahrer offenbar abbremsen, was den Anhänger ausscheren liess. Dieser stiess mit dem Car vorne links zusammen. Er geriet aufs Trottoir, durchschlug den eisernen Zaun am Strassenrand und stürzte seitlich umkippend über die Mauer in den See. Laut Expertise dauerte es etwa zwei Minuten, bis der Car im See versank. In dieser Zeit konnten sich die Überlebenden retten. Die «Luzerner Neusten Nachrichten» schrieben mehrere Seiten über das Unglück und berichteten tagelang darüber. Auch ausländische Medien thematisierten den Carunfall, so natürlich auch amerikanische Zeitungen.

Mit einem Nauen wurde das Carwrack aus den Tiefen des Vierwaldstättersees geborgen. Bild: PD (Hergiswil, 5. August 1961)

Auch am Morgen des 5. Augusts tummelten sich am Unfallort viele Schaulustige, als der Car mit Hilfe einer Naue beim Adlerplatz geborgen wurde. Das Bergen des Cars war schwierig, nicht nur, weil dafür notwendige Vorrichtungen fehlten. Das Wrack lag etwa 60 Meter tief im Wasser und steckte mit den Rädern bis zur Karosserie im Schlamm fest. Der Car musste erst einmal bis auf 10 Meter unter der Wasseroberfläche hochgezogen werden. Ihn direkt zu bergen war wegen des steil abfallenden Geländes nahe des Unfallorts nicht möglich. Danach schleppten Schiffe das Wrack etwa 350 Meter weit zum sanft abfallenden Ufer vor dem Adlerplatz. Als der Car dort an Land gezogen wurde, befanden sich noch sieben Leichen darin. Die restlichen acht tödlich Verunglückten wurden nie gefunden.