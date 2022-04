Kirche Hergiswil: Angriff auf Sitz von Ratspräsident Dudle

Hergiswil Daniel Sarbach greift den Sitz von Kirchenratspräsident Martin Dudle an Anstelle stiller Wahlen haben die Hergiswiler Katholikinnen und Katholiken die Auswahl zwischen zwei Bewerbern für die Spitze des Kirchenrates. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 22.04.2022, 15.30 Uhr

Am 15. Mai kommt es zu einem Wahlgang für den Hergiswiler Kirchenrat. Im fünfköpfigen Gremium stellt Nadja Rogenmoser-Lustenberger auf Mitte Jahr ihren Sitz zur Verfügung. Kirchenratspräsident Martin Dudle, Vizepräsident Markus Luther und Luca Bee stellen sich für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Pfarrer Stephan Schonhardt gehört dem Rat von Amtes wegen an.

Die Pfarrkirche St.Nikolaus in Hergiswil. Bild: Archiv Nidwaldner Zeitung

Bereits im vergangenen Dezember hat der Kirchenrat beschlossen, die Wahl der Mitglieder des Kirchenrates nicht an der Kirchgemeindeversammlung vorzunehmen, sondern diese an die Urne zu delegieren. Der Kirchenrat begründete im Pfarrblatt diesen Schritt damit, dass dadurch die grösstmögliche demokratische Legitimation seiner Arbeit gewährleistet werde. «Die gefällten Entscheide der letzten Jahre können mittels eines Urnengangs aussagekräftig bestätigt werden.»

Zusätzlicher Kandidat portiert

Für den frei werdenden Sitz ist gleichzeitig mit den anderen bisherigen Kirchenräten Mirjam Meyer als Kandidatin gemeldet worden. Später portierte ein Wahlteam auch noch Daniel Sarbach als Kandidaten für den Kirchenrat und für das Ratspräsidium. Diesem Wahlteam gehören Thomas Corazza, Edgar und Silvia Hug, Paul Mathis, Agnes und Edi Müller, Kerstin und Rolf Wesner sowie Werner Marti an.

Die Gruppe war auch schon vor gut einem Jahr aktiv. Damals setzte sie sich gegen die Wahl des seit Dezember 2018 in der Pfarrei wirkenden Stephan Schonhardt als Pfarrer ein. Die damals angestrebte Urnenwahl gipfelte in einer stillen Wahl Schonhardts, da es illusorisch war, innert Tagen und dann noch über Weihnachten einen weiteren Kandidaten aufzustellen.

Aus Sicht der Leute, die nun Daniel Sarbach als Gegenkandidaten zum amtierenden Kirchenratspräsidenten Martin Dudle aufstellen, hat sich an den Gründen, weshalb sie mit Pfarrer Schonhardt nicht so viel anfangen können, wenig geändert. «Stephan Schonhardt pflegt eine wortwörtliche Auslegung der Bibel», sagt Werner Marti, ehemaliger Gemeindeschreiber von Hergiswil. In der Zwischenzeit seien jedoch 2000 Jahre vergangen. Das führe mitunter dazu, dass viele Hergiswiler Katholikinnen und Katholiken die Gottesdienste von Schonhardt nicht mehr besuchten und in anderen Gemeinden zur Kirche gingen.

Der Pfarrer kann nicht einfach abgewählt werden

Der Hergiswiler Kirchenratspräsident Martin Dudle. Bild: Richard Greuter (27. August 2021)

Der amtierende Kirchenratspräsident Martin Dudle möchte sich weiterhin für die Geschicke der Pfarrei einsetzen, wie er auf Anfrage sagt. «Ich bin seit acht Jahren Kirchenratspräsident. Als ich die Pfarrei übernommen habe, herrschten sehr grosse Wirren.» Mehrmals seien die Pfarrer ausgewechselt worden. Offensichtlich habe er nicht so einen schlechten Job gemacht und wieder Ruhe in die Pfarrei bringen können.

Mit der Kritik an Stephan Schonhardt kann Dudle wenig anfangen. Der Pfarrer sei zunächst einmal katholisch und gehe innerhalb der katholischen Leitplanken ans Limit, zeigt sich Dudle überzeugt. «Wenn in einer Gemeinde ein neuer Pfarrer installiert wird, ist es normal, dass er nicht allen passt», hält Dudle weiter fest. «Das ist nicht nur in Hergiswil so.»

Die Fundamentalopposition gegen den Pfarrherr könne er nicht mit Christlichkeit in Verbindung bringen. Dudle spricht bei der Kandidatur Sarbachs von einem Stellvertreterkrieg. «Die Gruppe will den Pfarrer loswerden oder ihm zumindest das Leben schwer machen», zeigt er sich überzeugt. Einfach den Pfarrer abzuwählen, gehe nicht. Dieser sei auf unbestimmte Zeit gewählt. Wie auch immer die Wahl herauskomme, sei zu akzeptieren, betont Dudle.

Die Kirchgemeinde soll eine Wahl haben

Daniel Sarbach gibt als Hauptgrund für seine Kandidatur an, dass die Bürgerinnen und Bürger eine Wahl haben sollten. Der 60-Jährige, der seit drei Jahren in Hergiswil wohnt, ist überzeugt, dass er aufgrund seiner Erfahrungen in Gemeinde- und Schulexekutiven das Amt ausführen könne.

Der Betriebsökonom war bei Banken und Versicherungen tätig und hatte zuletzt während 20 Jahren eine Privatschule im Kanton Zürich geleitet. Derzeit arbeitet er an einem Projekt für die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge im Kanton Bern. «Sollte ich gewählt werden, so ist meine erste Priorität, den einzelnen Gruppen zuzuhören und die Bedürfnisse abzuholen», hält er fest. Dafür will er sich mindestens ein halbes Jahr Zeit geben.

Daniel Sarbach kandidiert am 15. Mai als Kirchenrat und Kirchenratspräsident in Hergiswil. Bild: PD

Stephan Schonhardt mache vieles sehr gut, sagt er über den Pfarrer. Er schätze auch Stephan Schonhardts lebendige und ausdrucksstarke Sprache. Dass dessen Art nicht allen entspreche, sei für ihn nachvollziehbar. «Schonhardt hat sensationelle Fähigkeiten im Bereich Musik und im Umgang mit Jugendlichen», so Sarbach weiter. Diese Fähigkeiten seien gesucht und speziell für die Zukunft der Kirche sei die junge Generation entscheidend. «Es ist mir sehr wohl bewusst, dass bereits viele Gemeinden keinen eigenen Pfarrer mehr haben», betont er.

Er möchte den Pfarrer stärken bei dessen Integration in die Gemeinde, seine Fähigkeiten nutzen und ihn an seiner Erfahrung teilhaben lassen. «Ich möchte ihm auch ein Feedback geben, welche realisierbaren Erwartungen die Gläubigen haben.» Jeder Mensch habe Verbesserungsmöglichkeiten. «Wenn es mir gelingt, Stephan Schonhardts positive Seiten den Gläubigen näher zu bringen, ist vermutlich schon vieles erreicht», glaubt Sarbach.

