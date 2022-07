Hängifeld Mannschaft erhält Hergiswiler Anerkennungspreis

Hergiswil Das leuchtende Schweizerkreuz am Pilatus Vor siebzig Jahren entzündete die Hängifeld-Mannschaft am 1. August zum ersten Mal ein Schweizerkreuz am Pilatus. Hergiswil bedankte sich am Wochenende mit dem Anerkennungspreis der Gemeinde. Rafael Schneuwly 31.07.2022, 19.12 Uhr

Jubel bei der Hängifeld-Mannschaft. In der vorderen Reihe von links: Gemeindepräsident Daniel Rogenmoser, Obmann Pius Keiser und Trudy Fries, die in den Siebzigerjahren zur Gruppe gehörte. Bild: Rafael Schneuwly (Hergiswil, 31. Juli 2022)

Die Gruppe besteht aus 20 bis 25 Männern, wobei mit Trudy Fries in den Siebzigerjahren auch einmal eine Frau dabei war. Die untere Alterslimite liegt bei achtzehn Jahren, nach oben ist sie offen. Entscheidend sind die Bereitschaft, sich in der Gruppe zu integrieren, und natürlich die körperliche Fitness, denn der Weg hinauf zum Hängifeld und vor allem die Rückkehr in der Nacht bei Fackellicht ist bei schlechtem Wetter eine Herausforderung. Da der Zugang zum Feld nicht am Schweizerischen Wanderwegnetz angeschlossen ist, sind gute Schuhe mit Tricouni-Beschlag, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit absolut notwendige Voraussetzungen. Jeder muss sich auf den anderen verlassen können. Deshalb werden neue Mitglieder aus der Gruppe heraus vorgeschlagen und für eine Aufnahme braucht es Einstimmigkeit.

Daniel Rogenmoser, der Gemeindepräsident von Hergiswil, gratuliert Pius Keiser, dem Obmann der Hängifeld-Mannschaft, zum Anerkennungspreis der Gemeinde. Bild: Rafael Schneuwly (Hergiswil, 31. Juli 2022)

Die Hängifelder sind zwar Teil des Vereins «Alpenfreunde Pilatus Hergiswil» mit über 700 Mitgliedern, selber aber legen sie wenig Wert auf schriftliche Regeln. Viel wichtiger ist die Kameradschaft und die Geselligkeit in der Steinbockhütte beim Hängifeld. Während des Jahrs engagiert sich die Gruppe zudem an verschiedenen Dorfevents.

Gefestet wurde schon am Tag vorher

Die Musikkapelle ‹«Hermiseggler» der Familie Bissig aus Isenthal umrahmte die 1. August-Feier in Hergiswil. Bild: Rafael Schneuwly (Hergiswil, 31. Juli 2022)

Das Kreuz wird zwar wie immer am 1. August entzündet, gefeiert wurde aber schon am Tag vorher. Gemeindepräsident Daniel Rogenmoser übergab am Sonntag an der offiziellen Feier den Anerkennungspreis der Gemeinde an die Hängifelder und betonte, dass es die Hergiswiler letztes Jahr sehr geschätzt hätten, dass das Kreuz trotz der Absage der Bundesfeier als Zeichen der Hoffnung geleuchtet habe. Rogenmoser durfte sich auch bei anderen Vereinen und Personen bedanken: Bei Silvia und Toni Zibung für die Zubereitung des Mittagessens, beim Skiclub Hergiswil, der für die Organisation der abendlichen Beach-Party verantwortlich war und in diesem Jahr sein vierzigjähriges Bestehen feiert, und bei den Hermisegglern, der Musikkapelle der Familie Bissig aus Isenthal. Und als Schlusspunkt ertönt am 1. August hoch oben am Pilatus einmal mehr das Signal «anzünde!»

Die Hängifeld-Mannschaft im Jahr 2021 hoch oben am Pilatus. Bild: PD/Hängifeld-Mannschaft, 2021