Hergiswil Der neue Churer Bischof beehrt die Senioren Joseph Maria Bonnemain besuchte das Hergiswiler Seniorenzentrum Zwyden. Eine Bewohnerin freute sich besonders. Kurt Liembd 24.05.2021, 16.35 Uhr

Bischof Joseph Maria Bonnemain beglückwünscht Emmy Durrer, die 21. Mai ihren 91. Geburtstag feiern durfte. Bild: Kurt Liembd (Hergiswil, 21. Mai 2021)

Exakt zehn Jahre und einen Tag ist es her, seit letztmals ein Bischof dem Lopperdorf einen Besuch abstattete. Bevor Joseph Maria Bonnemain am Freitagabend die Firmung in der Pfarrkirche spendete, besuchte er das Seniorenzentrum Zwyden und feierte dort mit den Bewohnern eine Messe in der hauseigenen Kapelle. Die Vorfreude bei den Bewohnern war gross, zumal es so etwas wie eine Privataudienz war. 20 Seniorinnen und Senioren besuchten die Messe, sodass die Kapelle infolge der Abstandsvorschriften bereits voll war.

Persönliche Gratulation für Geburtstagskind

Am grössten war die Freude bei Emmy Durrer, welche am gleichen Tag ihren 91. Geburtstag feiern durfte. Bischof Joseph Maria Bonnemain liess es sich nicht nehmen, ihr nach der Messe persönlich zu gratulieren, ein Geschenk zu übergeben und den Segen zu erteilen. «Ich wünsche Ihnen ein langes und glückliches Leben», sagte er zur rüstigen Seniorin. Diese strahlte übers ganze Gesicht. «Ich werde diesen speziellen Geburtstag nie vergessen», meinte sie. Emmy Durrer war mit der Kirche immer eng verbunden, sang sie doch während 24 Jahren im Kirchenchor Hergiswil. Zudem ist sie in St.Niklausen aufgewachsen, nahe an der Ranftschlucht des Bruder Klaus.

Der Bischof als Hoffnungsträger

In der Messe ging Bischof Bonnemain auf die älteren Leute ein, wobei er mit seinen 72 Jahren fast der jüngste im Raum war. Er sprach über das Älterwerden mit all den damit verbundenen Einschränkungen, erwähnte dabei aber auch die positiven Seiten des Alterns. Es sei wie bei altem Wein: Je älter man werde, umso mehr schätze man das kostbare Gut des Lebens. Der Name des Bischofs wurde zum Programm: Bonnemain – die gute Hand. Dies war eindrücklich spürbar.

Unterstützt wurde der Bischof bei der Messe-Gestaltung vom Hergiswiler Pfarrer Stephan Schonhardt, der ebenso wie sein «Chef» mit sinnreichen Worten aufwartete. Zum grossen Erlebnis der Messe gehörte auch die Musik. André Lustenberger ist es gelungen, die passende Musik aufzulegen und damit das perfekte Ambiente zu schaffen. Nach der Messe nahm sich der Bischof Zeit, mit jedem einzelnen Gottesdienstbesucher persönlich ein paar Worte auszutauschen, was rundum glückliche Gesichter auslöste. Dabei wurde er seinem Ruf als Hoffnungsträger gerecht. Es ist ein Mensch, dem man sofort nahekommt. Man spürte auf Anhieb, dass er Brücken bauen kann und gewisse Regeln lockern will.

Nach diesem hausinternen Gottesdienst ging es später in die Pfarrkirche Hergiswil. Unter dem Motto «Der Geist der Wahrheit» spendete er mit Pfarrer Stephan Schonhardt acht Firmlingen das heilige Sakrament.