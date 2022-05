Hergiswil: Schulkinder schnuppern Zirkusluft

Hergiswil Die Kinder des Schulhauses Matt schnuppern Zirkusluft Der Circolino Pipistrello ist an der Primarschule in Hergiswil zu Besuch. In der derzeit laufenden Projektwoche lernen die Kinder vom 1. Kindergarten bis zur 6. Primarstufe die Zirkuswelt kennen. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 19.05.2022, 05.00 Uhr

Mit vereinten Kräften wird die Zeltplane gespannt. Bild: Kristina Gysi (Hergiswil, 16. Mai 2022)

Kinderhände umklammern die Eisenstangen, über die eine blaue Zeltplane gespannt ist. Ihre leuchtenden Augen blicken gebannt in die schattige Höhle, die sie während der vergangenen Stunden gemeinsam errichtet haben. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. «Wir zählen jetzt zusammen und bei Drei könnt ihr loslassen», ruft Eliane Koch, die Zeltmeisterin, in der Mitte der entstehenden Manege. «Wenn es hält, haben wir alles richtig gemacht. Und wenn nicht, dann müssen wir nochmals von vorne beginnen.»

Aufgeregtes Getuschel. Eins, Zwei, Drei! Ein paar wenige Kinder rennen geduckt davon, doch schnell wird klar: Das Zelt hält. Applaus, Applaus: Alles ist bereit für den Circolino Pipistrello mit den Hergiswiler Schulkindern.

Es ist eine Projektwoche, in der die Kleinsten mit den Grössten, die Jüngsten mit den Ältesten, die Stärksten mit den Schwächsten gemeinsame Sache machen. Antasten, sich kennenlernen, zusammen Grosses schaffen – das werden die Kinder in einer Woche Zirkus täglich machen. Jeder und jede so, wie es am besten passt. «Die Schule ist normalerweise sehr fachspezifisch», sagt Nina Waldvogel, Lehrerin im Matt. «In dieser Woche können alle Kinder das zeigen, was sie ausserhalb des Schulunterrichts am besten können.»

Der Zirkus ist bereits zum dritten Mal im Hergiswil

Das Zelt wird an einem Montag aufgebaut. In der folgenden Woche finden die Kinder heraus, wie sie sich in oder hinter der Manege einbringen können. Jene, die nicht vor Publikum auftreten möchten, können sich etwa an den Ess- und Trinkständen, im Bereich Pressearbeit oder beim Dekorieren des Zirkusgeländes beteiligen. Ist der Entscheid gefallen, bleibt nicht mehr viel Zeit: Am Freitag ist Hauptprobe, samstags findet bereits das Zirkusfest mit der Aufführung vor Publikum statt.

«Es ist immer wieder erstaunlich, was die Kinder in so kurzer Zeit auf die Beine stellen», sagt Ruth Legrand. Seit 42 Jahren unterrichtet sie an der Primarschule Hergiswil. Das Projekt mit dem Circolino Pipistrello erlebt sie nun schon zum dritten Mal. «1988 war ich es, die den Zirkus hergeholt hat», erzählt sie.

Alle packen mit an. Bild: Kristina Gysi (Hergiswil, 16. Mai 2022)

Auch heute noch hat Legrand nur Lob übrig für die engagierte Gruppe. Mit Traktoren und Anhängern fahren sie auf den Schulhausplatz, viele junge und ein, zwei ältere Menschen, die als Team funktionieren. Die Kinder werden überall eingespannt. «Niemandem ist langweilig», so Legrand. Nach zwei langen Jahren endlich wieder einmal ein gesamtschulisches Projekt zu machen, tue gut.

«Es ist wunderbar zu sehen, wie die Kinder zueinander schauen und einander helfen.»

Und es sei eine Chance für die Kinder und die Lehrpersonen beiderseits. «Die Kleinen machen mal etwas richtig Handwerkliches, das Kraft und gegenseitige Unterstützung braucht», sagt Legrand. «Und die Lehrpersonen lernen ihre Schülerinnen und Schüler von einer neuen Seite kennen.»

Einer dieser Schüler ist Gian. Der 9-Jährige wird an einem Verpflegungsstand arbeiten. «Ich freue mich schon sehr darauf, den Leuten Essen und Trinken herauszugeben. Aber ich bin auch ein bisschen nervös», sagt er. Kopfrechnen könne er jedoch gut.

Die 10-jährigen Zwillinge Lea und Sarah werden einen Auftritt in der Manege haben. Sie hoffen, als Zirkusdirektorinnen auftreten zu können. «Wir denken, dass wir gute Chancen haben», so die Zwillinge.

Gross hilft klein und andersrum. Bild: Kristina Gysi (Hergiswil, 16. Mai 2022) Der Moment der Wahrheit: Hält das Zelt? Bild: Kristina Gysi (Hergiswil, 16. Mai 2022) Links: Gross hilft klein und andersrum. Rechts: Der Moment der Wahrheit. Hält das Zelt? Bild: Kristina Gysi (Hergiswil, 16. Mai 2022)

Seit Januar dieses Jahres ist Nadine Hochstrasser Teil des Circolino Pipistrello. Es ist ein Leben auf Rädern, eine Reise durch die Schweiz. Am häufigsten wird das 17-köpfige Team von Schulen gebucht. Jedoch arbeiten sie auch mit betagten und beeinträchtigten Menschen. «Das Wanderleben ist sehr schön, da wir so viele Menschen und Gegenden kennenlernen», sagt Hochstrasser. Der Zirkus sei Familie geworden. «Manchmal vergisst man aber auch, wo man vor zwei Wochen war», gibt sie zu und lacht. Die 27-Jährige hat Wohnung und Job aufgegeben. Für viel anderes als den Zirkus bleibe keine Zeit. «Das ist zwar nicht immer einfach, aber am Ende lohnt es sich dann doch.»

18’500 Franken kostet das Projekt die Schule Hergiswil. Was sich zunächst nach viel anhört, wird mit einem Blick auf den Schulhausplatz erklärt. Rund ein Dutzend Wägen, mehrere Motorfahrzeuge, Zeltmaterial, Technik und 17 hart arbeitende Menschen müssen unterhalten und bezahlt werden. «Reich wird man nicht», sagt Hochstrasser. Doch die Gesichter der vielen strahlenden Kinder machen das wohl wieder wett.

