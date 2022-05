Hergiswil «Echo vom Pilatus» feiert Jubiläum mit hochkarätiger Jodelkost Mit einem Jahr Verspätung feiert der Jodlerklub «Echo vom Pilatus» Hergiswil sein inzwischen 100+1-jähriges Bestehen. Dabei gab es eine Uraufführung. Richard Greuter 02.05.2022, 08.56 Uhr

«Nach einem Unterbruch von zwei Jahren dürfen wir den Meilenstein in unserer Vereinsgeschichte endlich feiern», sagte Stefan Thalmann, Präsident des Jodlerklubs «Echo vom Pilatus» in seiner Begrüssung. Im gut besetzten Loppersaal in Hergiswil feierte der älteste Unterwaldner Jodlerklub sein 100+1-jähriges Bestehen.