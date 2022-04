Kirchenrat Hergiswil: Emotionsgeladener Wahlkampf

Hergiswil Emotionsgeladener Wahlkampf um Kirchenrat Kirchenratspräsident und Gegenkandidat vertiefen ihre Standpunkte. Pfarrer Stephan Schonhardt bedauert, dass in Hergiswil kein Frieden einkehren kann. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 28.04.2022, 05.00 Uhr

Die Kirche St.Nikolaus in Hergiswil. Bild: Urs Hanhart (27. Mai 2020)

Die Emotionen gehen hoch vor den Kirchenratswahlen am 15. Mai in Hergiswil. Es gilt, einen vakanten Sitz zu besetzen. Neben drei Bisherigen kandidieren Mirjam Meyer und Daniel Sarbach. Letzterer möchte sich gleichzeitig auch zum Kirchenratspräsidenten wählen lassen und den amtierenden Präsidenten Martin Dudle ablösen.

Der Hergiswiler Kirchenratspräsident Martin Dudle. Bild: Richard Greuter (27. August 2021)

Warum die Wahl so emotionsgeladen ist, kann Dudle nicht ganz nachvollziehen. Er möchte sich bei dem Wahlgang in seinem Amt bestätigen lassen. «Kritisierte Vorfälle haben wir schon vor einem Jahr an einem runden Tisch geklärt. Es ging dabei um Angelegenheiten, die schon bald vier Jahre zurückliegen und sich zugetragen hatten, als der heutige Pfarrer Stephan Schonhardt damals als Pfarradministrator noch ganz neu in der Gemeinde gewesen ist.»

Diese Beispiele würden immer wieder vorgebracht, sagt Dudle. «Unsere Gegner wissen gar nicht, was aktuell in der Kirche abgeht, denn sie besuchen keine Gottesdienste und bewirtschaften Gerüchte, die vom Hörensagen stammen», hält er fest. Der Kirchenrat habe eine Pfarrei, die am Boden gelegen sei, aufgepäppelt. Durch neue und progressive Formen des Gottesdienstes habe man vermehrt junge Menschen oder auch Familien ansprechen können. «Gleichzeitig sind auch althergebrachte Gottesdienstformen beibehalten worden, denn es soll niemand vertrieben werden.»

Kommunikation in den Vordergrund stellen

Daniel Sarbach kandidiert als Kirchenrat und Kirchenratspräsident in Hergiswil. Bild: PD

Dudles Gegenkandidat Daniel Sarbach glaubt, dass die starken Emotionen einer ausgeprägten Betroffenheit entstammen. Sarbachs Kandidatur wird unter anderem von Personen unterstützt, die mit dem Wirken von Pfarrer Stephan Schonhardt wenig anfangen können. In einem Leserbrief wurde Sarbach vorgeworfen, seine positiven Äusserungen über Pfarrer Schonhardt seien reine Wahltaktik und nach seiner Wahl an die Hergiswiler Kirchenspitze wolle er dem Pfarrer langsam die Luft abdrehen. «Das wäre eine schlechte Art der Personalführung», entgegnet Sarbach darauf. Im Falle seiner Wahl ins Kirchenratspräsidium wolle er insbesondere die Kommunikation und die Wertschätzung aller im Dienste der Gemeinde tätigen Personen in den Vordergrund stellen. Er wolle dadurch mehr Stabilität ins gesamte Team bringen und Abgänge vermeiden. «Ich glaube, dass Stephan Schonhardt noch nicht genügend integriert ist in der Pfarrei.» Wenn verschiedene Interessengruppen bestünden, müsse man gemeinsam schauen, was realisierbar sei, so Sarbach.

Würde Daniel Sarbach neben Martin Dudle in den Kirchenrat gewählt, hätte der amtierende Präsident damit kein Problem. «Zu einer Wahl anzutreten, ist ein demokratisches Recht», betont Dudle. Das jetzige Kirchenratsteam habe sich auch finden müssen und es würden auch kontroverse Diskussionen geführt.

Kirchenrat kann sich nicht in liturgische Fragen einmischen

Es sei ein Trugschluss, anzunehmen, der Kirchenrat könne sich in liturgische Fragen einmischen, sagt Martin Dudle. «Wir kennen das duale System und was in der Kirche passiert, wird von der kirchlichen Seite definiert.» Dudle findet es auch schwierig, «wenn sich unsere Gegner anmassen, sie seien die einzigen, welche die Bibel richtig auslegten und der Pfarrer hingegen nicht.»

Eine direkte Gegenüberstellung der beiden Kandidaten für das Kirchenratspräsidium gab es bisher nicht. Daniel Sarbach hatte nach einer gemeinsamen Podiumsveranstaltung gefragt. Eine solche sei nicht vorgesehen, beschied ihm Martin Dudle daraufhin. «Wir haben das selbstverständlich evaluiert und sind zum Schluss gekommen, dass das Interesse wahrscheinlich zu klein ist, um den Aufwand zu rechtfertigen», sagt Dudle auf Anfrage. Im Gegenzug war ein Doppelinterview im Hergiswiler Pfarrblatt angedacht, in welchem die beiden schriftlich auf Fragen hätten antworten können. Diesen Vorschlag hatte Daniel Sarbach mit dem Hinweis auf die zu grosse Nähe des mit dem Interview beauftragten Journalisten zu Martin Dudle ausgeschlagen. Dudle hält fest, dass der Journalist – der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte – ein Mandat für das Pfarrblatt habe. Das hätte ihn aber nicht davon abgehalten, dieses Interview auf unvoreingenommene Weise zu führen.

«Es kommen wieder mehr Leute in die Kirche»

Der Hergiswiler Pfarrer Stephan Schonhardt. Bild: Philipp Unterschütz (9. September 2020)

Viele Fragen drehen sich um Pfarrer Stephan Schonhardt, der sich des Eindrucks nicht erwehren kann, dass die Kirchenratswahl auf seinem Rücken ausgetragen werde, wie er sagt. Er möchte auf den Dialog setzen: «Wer mich kennt, weiss, dass ich auf Argumente eingehe», hält er fest. Sein Wirken in Hergiswil zeige bereits Früchte. «Es kommen wieder mehr Leute in die Kirche.» Das führt er unter anderem auf seine musikalisch begleiteten Volkskirchegottesdienste, die Predigt, auf die Abenteuerlandgottesdienste speziell für Kinder, auf Lobpreisabende und Glaubenskurse zurück. Hergiswil habe sich aus Sicht des Bistums – zumindest, was das pfarreiliche Angebot betrifft – von einer Problempfarrei zu einer Musterpfarrei entwickelt. Dies allein sage einiges aus.

Stephan Schonhardt findet es beschämend und traurig, dass in Hergiswil kein Frieden einkehren könne und dass es eine kleine Gruppe von Menschen immer wieder schaffe, den Ort in negative Schlagzeilen zu bringen. Sie schadeten so dem Ansehen der Pfarrei und der politischen Gemeinde. Bereits 2013 habe es den sogenannten «Kirchenstreit» gegeben. Hergiswil komme einfach nicht zu Ruhe und Schonhardt findet: «Es braucht einen Gebetssturm um Frieden und Versöhnung.»

